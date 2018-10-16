Damak kaşınmasına ne iyi gelir?

TUZ VE KARBONAT

Tuz antibakteriyel özelliği sayesinde mantar oluşumlarını yok eder. 2 tatlı kaşığı karbonat, 3 tatlı kaşığı tuzu bir bardak ılık suyun içine katıp iyice karıştırınız. Bu karışımı kaşıntı geçene kadar günde iki defa gargara yaparak kullanabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

İçerisinde antibiyotik barındıran elma sirkesi damak kaşıntısını geçirmeye yardımcı bir diğer doğal tedavidir. 3 yemek kaşığı elma sirkesini ılık bir su bardağının içerisine dökün bu karışımın daha etkili olmasını istiyorsanız içerisine 3 damla da limon damlatın. Gargara yaparak kullanın.

SARIMSAK

İltihaplı alerji sonucu ortaya çıkan damak kaşıntısını geçirmede yardımcı olan yollardan biri de sarımsaktır. 4 diş sarımsağı rendeleyip ılık su ile karıştırınız. Bu karışımı bir saat beklettikten sonra gargara yaparak kullanabilirsiniz.