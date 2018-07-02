Dalak büyümesi neden olur?

DALAK BÜYÜMESİNİN BELİRTİLERİ;

- Sürekli tok hissetmek,

- Tokluk hissine bağlı hızlı kilo kaybı,

- Karın bölgesinde sürekli ağrı ve şişkinlik,

- Cilt renginin solgunlaşması,

- Vücudun hafif darbelerde bile şiddetli ağrıması,

- Üst solunum yolu enfeksiyon rahatsızlığının hiç geçmemesi,

- Gece ani ateşlenme ve terleme yaşanması gibi belirtiler dalak büyümesinin habercisi olabilir.

DALAK BÜYÜMESİNİN TEDAVİSİ

Dalak büyümesi erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden yaşanılan belirtiler karşısında bir uzmana görünmekte fayda var. Kan testi ve ultrasonla dalağa bakılır. Dalak büyümesi herhangi bir kanser hastalığından dolayı meydana gelmemiş ise dalak hemen alınmaz ilaç tedavisi yapılır. Ancak ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek durumda büyümüş ise cerrahi müdahale ile vücuttan alınır.

Dalağın alınması vücutta herhangi bir eksikliğe neden olmaz. Fakat dalağı alının kişi beslenmesine dikkat etmeli çünkü bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Uzmanlar dalağı alınan hastaların sürekli yüksek vitamin ağırlıklı beslenme şeklini sürdürmeleri gerektiğini belirtiyor.

Yasemin.com'dan alınmıştır.