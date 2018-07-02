THY - İmaj
0553 313 94 23

Dalak büyümesi neden olur?

Dalak, karının sol altında midenin arka tarafında bulunan bir organdır. Vücudu enfeksiyonlu hücrelerden korur ve kanı zararlı mikroorganizmalardan arındırır. Bağışıklık siteminin zayıflaması dalağın zarar görmesini beraberinde getirir.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:22
Dalak büyümesi neden olur?

DALAK BÜYÜMESİNİN BELİRTİLERİ;

- Sürekli tok hissetmek,

- Tokluk hissine bağlı hızlı kilo kaybı,

- Karın bölgesinde sürekli ağrı ve şişkinlik,

- Cilt renginin solgunlaşması,

- Vücudun hafif darbelerde bile şiddetli ağrıması,

- Üst solunum yolu enfeksiyon rahatsızlığının hiç geçmemesi,

- Gece ani ateşlenme ve terleme yaşanması gibi belirtiler dalak büyümesinin habercisi olabilir.

DALAK BÜYÜMESİNİN TEDAVİSİ

Dalak büyümesi erken teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu yüzden yaşanılan belirtiler karşısında bir uzmana görünmekte fayda var. Kan testi ve ultrasonla dalağa bakılır. Dalak büyümesi herhangi bir kanser hastalığından dolayı meydana gelmemiş ise dalak hemen alınmaz ilaç tedavisi yapılır. Ancak ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek durumda büyümüş ise cerrahi müdahale ile vücuttan alınır.

Dalağın alınması vücutta herhangi bir eksikliğe neden olmaz. Fakat dalağı alının kişi beslenmesine dikkat etmeli çünkü bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Uzmanlar dalağı alınan hastaların sürekli yüksek vitamin ağırlıklı beslenme şeklini sürdürmeleri gerektiğini belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:22
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. dalak büyümesi
  4. sağlıklı yaşam
  5. dalak nasıl büyür?

YORUM YAZ

  • AntihainAntihain5 sa önce
    Tıbbi %90 saçmalık bir insanın dalağı alınamaz çünkü dalak maneviyatı temsil eder dalağı alınanlar zalim merhametsiz olur..tıpta hiçbir şeyin çaresi yok..ama tıbbi nebi de her şeye çare var ..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı haber geldi
  1. Kaybolan üniversiteli Yusuf'dan acı..
  2. Ülkede kuraklık dehşeti! Sular 300..
  3. İkiz kardeşler aynı duyguları mı yaşar?
  4. Hakim açıkladı! Eylül cinayetinde..
  5. Tarihi eser kaçakçılarına büyük..
  6. Liselere tercih süreci başladı! 2018..
  7. Göbek bağının bakımı nasıl yapılmalıdır?
  8. AK Parti'den Akşener iddialarına cevap
  9. Kayseri lise 2018 taban puanları
  10. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
  11. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
  12. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
  13. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
  14. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
  15. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
  16. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
  17. İstanbul lise taban puanları 2018..
  18. Ankara liseleri taban puanları..
  19. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
  20. Cenaze töreninin provası yapıldı!
Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
İdam teklifi TBMM’ye geliyor
İdam teklifi TBMM’ye geliyor

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!