  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meclis'teki riyakarlığın belgesi! Çerçeve yasa oylamasında Özgür Özel'e bayrak açıp "Hayır" oyu kullanan YENİ Partili vekillerden şimdi sahte destek bildirisi geldi Şüpheli ölüme uyuşturucu bataklığı gölgesi! Diyarbakır'daki dehşette 2 tutuklama! Demirtaş’a güzellemeler yapan Arıkan’a Erbakan’dan ittifak ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Soluğu Ankara'da aldı Karadeniz'de sıcak temas! Rus ordusu Ukrayna devriye botunu İHA ile imha etti! CHP’li İBB’ye bağlı İSKİ’ye para cezası! Atık su, pis koku isyan ettirdi Bakan Gürlek kaymakam adaylarıyla buluştu: Adliye- idare uyumu başarıyı getirir Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi” Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı Yılmaz: Tek çocuklu haneler artıyor! Doğurganlık hızımız S.O.S veriyor!
Gündem Daily İslamist Editörü gözaltına alındı!
Gündem

Daily İslamist Editörü gözaltına alındı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Daily İslamist Editörü gözaltına alındı!

Daily İslamist editörlerinden Numan Aydın, kolluk kuvvetleri tarafından evinden alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Daily İslamist editörlerinden Numan Aydın, kolluk kuvvetleri tarafından evinden alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Numan Aydın'ın hangi gerekçeyle alındığı hakkında henüz kamuoyuna bilgilendirme yapılmadı.

Daily Islamist'ten resmi açıklama geldi:

Sayfa yöneticisi Numan Aydın, Taha Hüseyin Karagözün doğrudan hedef göstermesi sonucu terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla güvenlik şube ekipleri tarafından gözaltına alınarak vatan emniyete getirilmiştir.

İlerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilecektir.

İslami Camiamıza duyurulur.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na "harekete geçin" çağrısı
Gündem

Türk aile Suudi Arabistan’da mahsur kaldı! Dışişleri Bakanlığı’na “harekete geçin” çağrısı

Türk aile, bir seccade nedeniyle çıkan tartışma yüzünden 5 buçuk aydır Suudi Arabistan’da mahsur kaldı. Hukuk sarmalının ortasına düşen Eski..
Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi
Gündem

Meclis'te tarihi gece! Terörsüz Türkiye için çerçeve kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda günlerdir süren hararetli görüşmelerin ardından, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan 12 maddelik Çerçeve ..
Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! "Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi"
Siyaset

Şamil Tayyar’dan flaş Mahmut Tanal analizi! “Öcalan posteriyle yürüdü, çerçeve yasaya ‘hayır’ dedi”

Yeni Partili Mahmut Tanal, terörle mücadelede tarihi adımlar içeren Çerçeve Yasa'ya karşı çıktı ancak kendisi Öcalan posterlerinin açıldığı ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23