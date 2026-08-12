Daily İslamist Editörü gözaltına alındı!
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Daily İslamist editörlerinden Numan Aydın, kolluk kuvvetleri tarafından evinden alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Daily İslamist editörlerinden Numan Aydın, kolluk kuvvetleri tarafından evinden alınarak Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Numan Aydın'ın hangi gerekçeyle alındığı hakkında henüz kamuoyuna bilgilendirme yapılmadı.
Daily Islamist'ten resmi açıklama geldi:
Sayfa yöneticisi Numan Aydın, Taha Hüseyin Karagözün doğrudan hedef göstermesi sonucu terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla güvenlik şube ekipleri tarafından gözaltına alınarak vatan emniyete getirilmiştir.
İlerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevkedilecektir.
İslami Camiamıza duyurulur.