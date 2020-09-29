Daikin'a “gümüş effie” ödülü
Daikin, ödüllerine bir yenisini ekleyerek başarısını tescilledi.
En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği 12’nci Effie Türkiye Yarışması’nda gümüş Effie Daikin’in oldu. Başvurunun en yüksek olduğu, dolayısıyla ödüle ulaşmanın en zor olduğu kategorilerden biri olan Dayanıklı Eşya-Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde “Aradığına Değen Kombi Kampanyası” ile katılan Daikin, 17 kişiden oluşan jürinin değerlendirmesi ile gümüş Effie’nin bu yılki sahibi oldu.