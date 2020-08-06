Daıkın dünyanın en yenilikçi ilk 100 kuruluşundan biri seçildi
Daikin, Clarivate Analytics’in 2011 yarışmasında dünyanın en yenilikçi ilk 100 kuruluşundan biri seçildi.
İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin, Merkezi ABD’nin Philadelphia eyaletinde bulunan Clarivate Analytics’in 2011 yılından beri dünyanın en yenilikçi şirketlerini ödüllendirdiği Derwent Top 100 Global Innovators (Derwent İlk 100 Küresel Yenilikçi Şirket) sıralamasına 6’ncı kez üst üste listeye girerek büyük bir başarıya imza attı. “Derwent İlk 100 Küresel Yenilikçi” listesini belirleyen değerlendirme “hacim”, “başarı”, “küreselleşme” ve “etki” olarak belirlenen 4 kriter üzerinden gerçekleşiyor.