  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Daıkın dünyanın en yenilikçi ilk 100 kuruluşundan biri seçildi

Daikin, Clarivate Analytics’in 2011 yarışmasında dünyanın en yenilikçi ilk 100 kuruluşundan biri seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:56:00 -
Daıkın dünyanın en yenilikçi ilk 100 kuruluşundan biri seçildi

İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin, Merkezi ABD’nin Philadelphia eyaletinde bulunan Clarivate Analytics’in 2011 yılından beri dünyanın en yenilikçi şirketlerini ödüllendirdiği Derwent Top 100 Global Innovators (Derwent İlk 100 Küresel Yenilikçi Şirket) sıralamasına 6’ncı kez üst üste listeye girerek büyük bir başarıya imza attı. “Derwent İlk 100 Küresel Yenilikçi” listesini belirleyen değerlendirme “hacim”, “başarı”, “küreselleşme” ve “etki” olarak belirlenen 4 kriter üzerinden gerçekleşiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı