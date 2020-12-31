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Ekonomi Dahilde işleme izinlerine ek süre
Ekonomi

Dahilde işleme izinlerine ek süre

Yeniakit Publisher
2020-12-31 23:34:14 -
Dahilde işleme izinlerine ek süre

ANKARA (AA) - Bazı dahilde işleme izinlerine 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara kolaylık getirildi.

Bugünden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

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