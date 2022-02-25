Daha ne kadar iğrençleşeceksin Bülent? Bir yerlerine kına yakmadığı kaldı

Mazlumların kanıyla beslenen Rus diktatör Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya ordusu, işgal için Ukrayna'ya saldırı başlattı. Ardından başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'nın pek çok şehrinde patlama sesleri duyuldu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkes bu krize kilitlendi ve sosyal medya platformları üzerinden gelişmeleri anbean takip etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üzerinden Türkiye'nin zarar görmesini bekleyenler de kirli yüzlerini bir kez daha gösterdi.

Alçak paylaşım

DW Türkçe Yöneticisi Bülent Mumay, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türk Savunma Sanayiinin göz bebeği, yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA'ları çirkin bir üslupla hedef aldı.

Mumay, paylaşımında BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ı hedef alarak, "Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş..." ifadelerini kullandı.

"Bayraktar TB2'ler aktif olarak kullanılıyor"

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin saldırılarına karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif olarak kullanıldığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi hesabından paylaşılan videoda, Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar SİHA'ların, Rusya'nın saldırılarına karşı aktif olarak kullanıldığı duyuruldu