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Ekonomi Daha geniş ve daha sportif
Ekonomi

Daha geniş ve daha sportif

Hyundai yeni KONA’dan ilk esintilerHyundai Motor Company, B-SUV segmentinde oldukça popüler olan modeli KONA’nın yenilenmiş halinin ilk çizimlerini paylaştı. Tasarımıyla güçlü bir izlenim bırakan Yeni KONA ve KONA N Line, B-SUV segmentinde marka adına yepyeni bir güç olacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 11:02:00 -
Daha geniş ve daha sportif

Geliştirilmiş Yeni KONA, bir önceki modele göre daha geniş bir duruşa ve daha şık bir görünüme sahip. Markanın üst düzey tasarımcıları tarafından köpekbalığından esinlenerek hazırlanan otomobil, yepyeni bir ön görünüme kavuşuyor. Konumu yükseltilmiş gündüz farları (DRL), araca sportif ve aynı zamanda sofistike bir stil kazandırıyor. Ön tarafta yer alan farlarla beraber, tampon ve yeni ızgara güçlü ve cesur görünümüne katkıda bulunuyor.

Sportif SUV sevenlere KONA N Line

Yeni KONA N Line, normal versiyona göre daha alçak bir görüntüye sahip. Bu duruşu destekleyen geniş hava girişleri ve daha agresif bir ön tampon, otomobile aerodinamik bir tasarım kazandırıyor. Sportif ambiyans, tamponun alt kısımlarında bulunan spoylerler ve ince hat şeklinde uzanan hava kanalları ile tamamlanıyor. Tasarım hakkında ipuçlarını paylaşan Hyundai, Yeni KONA ve KONA N Line ile ilgili daha fazla tasarım detayını önümüzdeki haftalarda açıklayacak.

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