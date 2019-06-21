Daha 6 yaşındaydı! Yürekleri parçaladı! Mardin’in Midyat ilçesinde 6’ncı katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki Humeyra Bulut, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde, edinilen bilgilere göre, Ulu Cami Mahallesi 1253. sokakta bulunan bir apartmanın 6. kat balkonundan 6 yaşındaki Humeyra Bulut dengesini kaybederek zemine düştü. Hayata tutunamadı İHA'daki habere göre ağır yaralanan Humeyra, olay yerine gelen ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaşındaki Humeyra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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