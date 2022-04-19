Daha 10 gün olmadı! Ekrem'in yeni metrobüsünden ilk duman yükseldi

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İBB'nin 1 hafta önce düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsü durdurup kapıları açan sürücü, yolcuları indirdi.

Metrobüs yolunda yürüyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araca binerek yolculuklarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.

'Yazık'

Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

'Bu da mı arşiv görüntüsü Murat Ongun?'

Öte yandan İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına bakım yapılmamasından kaynaklı otobüslerde hemen hemen hergün yaşanan arızaları İBB Sözcüsü Murat Ongun yalanlanmıştı. Görüntülerin arşiv görüntüleri olduğunu iddia eden Ongun, İstanbul'daki muhalefeti eleştirmişti. Yeni metrobüslerdeki videoları gören vatandaşlar 'Bu da mı arşiv görüntüsü Murat Ongun?' sorularını sormadan geçemedi.





Öte yandan, Yeni Akit yazarı Zekeriya Say konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu'nun satın aldığı ve geçen hafta hizmete giren 30 metrobüsünden ilk arıza haberi geldi. Seçimle geldi diye İstanbul'u göz göre göre iflasa sürüklemesine sessiz mi kalınacak? Yok mu "yeter" diyecek bir mekanizma?" dedi.