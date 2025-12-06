  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

200 bin Euro rüşvet skandalı iddiası! Manavgat’ta pişti CHP genel merkezine düştü

Bu da oldu: 'Allah size telif attı'! Allah ismiyle hesap açıp ezan sesinden telif istemeye başladı

Ruşen Çakır, başına 8 milyon TL ödül konan FETÖ'cü ismi konuk etti!

Muhalefet LGBT’ye kalkan oldu! Cezasızlık algısı sona erecek

Kanada’da yaşayan Siyonist Filistin bayrağına saldırdı Kanadalı’lar ona bir unutulmaz bir hayat dersi verdi

Ekosistem tıkır tıkır işliyor! İştirakler kirli ağdan kurtulamadı

Aşırı zeki LGS birincilerine bakın! Türkiye'nin en köklü liselerinden birinde 'kız mevzusu ve işkence' rezaleti!

Terörün ekonomiye zararı 2 trilyon dolar

Türkiye yeni güne faciayla uyandı! Yolcu otobüsü tıra çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Şapka, tekke ve zaviyeler.. Kadınlara seçilme hakkı..
Dünya Dağlık alanda başsız beden bulundu!
Dünya

Dağlık alanda başsız beden bulundu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dağlık alanda başsız beden bulundu!

Keçiborlu ilçesinde yanmış aracın yanında başsız cesedi bulunan Ferdi Özdemir'e ilişkin yapılan çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kayıp başın bulunmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

İhbar üzerine Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alana giden polis ekipleri, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu.

Alevlerin söndürülmesinin ardından jandarma, cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir’e ait olduğunu belirledi.

İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin araştırmasında Ferdi Özdemir'in, Aydoğmuş köyünün meydanındaki marketten önceki gün saat 19.55'te sigara aldığı anların iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

KAYIP BAŞ ARANIYOR

Jandarma, Aydoğmuş köyü ve çevresinde cesedin başının bulunması için arama çalışmasını sürdürüyor.

Köy çevresinde güvenlik tedbiri alan jandarma, olayın şüphelisini belirlemek amacıyla araştırmasına devam ediyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Isparta Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vücut bütünlüğü bozulmuş halde cansız bedeni bulunan Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın sürdürdüğü belirtildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarma karakolunda ifadesi sürüyor.

2006’nın iki kanlı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı: Katilleri koli bandındaki parmak izi ele verdi
2006’nın iki kanlı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı: Katilleri koli bandındaki parmak izi ele verdi

Yaşam

2006’nın iki kanlı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı: Katilleri koli bandındaki parmak izi ele verdi

Gölcük’te pazar yeri cinayeti: Katilin savunması da tepkisi de şaşırttı: ''Ben yapay zekayı öldürdüm''
Gölcük’te pazar yeri cinayeti: Katilin savunması da tepkisi de şaşırttı: ''Ben yapay zekayı öldürdüm''

Yaşam

Gölcük’te pazar yeri cinayeti: Katilin savunması da tepkisi de şaşırttı: ''Ben yapay zekayı öldürdüm''

Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti
Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti

Yaşam

Canına mal oldu! ‘Hasar miktarı’ kavgası cinayetle bitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23