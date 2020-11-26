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Aktüel DAGC'den gazetecilere drone eğitimi
Aktüel

DAGC'den gazetecilere drone eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:47:10 -
DAGC'den gazetecilere drone eğitimi

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) katkılarıyla Erzurum ve çevre illerde görev yapan gazetecilere drone eğitimi verilmeye başlandı.

DAGC himayesinde kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen "Medya Atölyesi Mesleki Eğitim Çalışması" kapsamında düzenlenen eğitime, Erzurum'un yanı sıra bölgedeki bazı illerde görev yapan gazeteciler katıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce alınan izinler doğrultusunda 2 gün sürecek eğitimde başarılı olan kursiyer gazetecilere sertifika verilecek.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, açılışta yaptığı konuşmada, gazetecilere yönelik önceden planladıkları drone eğitimi programını pandemi nedeniyle düzenleyemediklerini ifade etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek eğitimin gerçekleştiğini belirten Özsoy, "Gazetecinin perspektifi geniş olmalı ve dünyaya geniş açıdan bakmalı, hızla gelişen teknolojiden faydalanmak gerekiyor. Bu sebeple drone kursunu başlattık." dedi.

Özsoy, eğitime Erzurum'un yanı sıra bölgedeki diğer illerde faaliyet yürüten haber ajansları ile yerel ve ulusal basın kuruluşlarının mensuplarının katıldığını ifade ederek, dünyaya yukarıdan bakan dronenin habere ve haberciliğe değer kattığını vurguladı.

İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot sertifikası bulunmayanların drone kullanmasının yasak olması sebebiyle böyle bir eğitim planı gerçekleştirdiklerini dile getiren Özsoy, eğitime katılan kursiyerlere başarı diledi.

Konuşmaların ardından eğitimci Abdurrahman Üstünel, kursiyerlere İHA drone hakkında teorik eğitim verdi.

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