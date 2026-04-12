Dağ yolu kesti! Dev kaya ulaşımı durdurdu
Dağ yolu kesti! Dev kaya ulaşımı durdurdu

Dağ yolu kesti! Dev kaya ulaşımı durdurdu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonrası yamaçtan kopan dev kaya kütlesi yolu ulaşıma kapattı.

Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy güzergahında son günlerde devam eden yoğun yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası kara yoluna düşerek ulaşımın tamamen durmasına neden oldu. Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte güzergahı kullanan çok sayıda sürücü mahsur kaldı. Geçişin mümkün olmaması üzerine vatandaşlar araçlarıyla geri dönmek zorunda kalırken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye karayolları ve ilgili belediye ekiplerinin sevk edilmesi bekleniyor. Kayanın büyüklüğü nedeniyle tahliye çalışmalarının iş makineleri aracılığıyla titizlikle yürütüleceği, yolun temizlenmesinin ardından trafiğin yeniden normale döneceği belirtildi.

Yetkililer, bölgede yağışların devam etmesi sebebiyle yeni kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı vatandaşları uyardı. Sürücülerin zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları ve dikkatli seyretmeleri gerektiği vurgulandı.

+90 (553) 313 94 23