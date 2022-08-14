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Aktüel Dağ keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi
Aktüel

Dağ keçileri kent merkezinde böyle görüntülendi

Hakkari'de son günlerde sıkça görülmeye başlanan dağ keçileri, bu kez kent merkezinde görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 12:30:00 - 2022-08-14 12:30:54

Van iline gitmekte olan taksi sürücüsü Şahin Temel, Tekser bölgesinde kayalıklardan inen dağ keçilerini görüntüledi.

Kayalıklarda inen dağ keçileri beton istinat duvarını aşarak karayoluna inerek Tesker bölgesindeki mahalleye giriş yapan dağ keçileri, dere yatağına doğru yol aldı.

Yolda bekleme yapan sürücü Temel, keçilerin su ihtiyaçlarını karşılamak için Biçer Mahallesi deresine indiklerini belirtti.

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