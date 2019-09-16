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Dağ bisikleti tutkunları Hakkari'de buluşacak

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
Dağ bisikleti tutkunları Hakkari'de buluşacak

HAKKARİ (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca (TBF) organize edilecek ve yurt dışından da bisiklet tutkunlarının yer alacağı Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları, 22 Eylül'de Hakkari'nin ev sahipliğinde yapılacak.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışları 22 Eylül'de saat 10.00'da Merzan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin yanında başlayacak.

Büyük bayanlar ve büyük erkekler olmak üzre iki kategoride düzenlenecek yarışlara Türkiye ve yurt dışından sporcular katılacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşit Güldal, uluslararası bir yarışmaya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bu heyecanı kentteki herkesle paylaşmak istediklerini aktaran Güldal, "Şimdiden katılacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Bütün sporseverleri 22 Eylül'de saat 10.00'da Merzan Mahallesinde yapılacak yarışmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
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