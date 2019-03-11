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DAEŞ'li terörist her şeyi itiraf etti: Örgüt saldırıya hazırlanıyor

Terör örgütü Demokratik Suriye Güçleri'nin bölgedeki saldırıları sırasında teslim olan DAEŞ'li terörist Mounsef el Mkhayar, örgütün saldırı planladığını ve uyuyan hücrelerin devrede olduğunu söyledi.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:14
DAEŞ'li terörist her şeyi itiraf etti: Örgüt saldırıya hazırlanıyor

Terör örgütü Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) DAEŞ'i kuşatmaya aldığı Baguz'da teslim olan eski terörist, yeni bir saldırı aşamasına geçen örgütün yüzlerce üyesini Irak ve Suriye'de ‘uyuyan hücreler' kurmak ve intikam almak amacıyla kaçırdığını iddia etti.

Fas asıllı bir İtalyan vatandaşı olan 22 yaşındaki eski DAEŞ'li terörist Mounsef el Mkhayar, Suriye'nin kuzeyinde DSG tarafından tutulduğu kampta Reuters haber ajansına konuştu.

El Mkhayar, DAEŞ'in ‘sahada köşeye sıkışmasıyla beraber komuta kademesinde görüş ayrılıkları yaşandığını ancak bir sonraki aşamaya da hazırlık yapıldığını' öne sürdü.

"Para çalıp kaçan liderler, kalanlara savaş talimatı veriyor"

Özellikle Baguz'daki militanların teslim olmakla sonuna kadar savaşmak konusunda tartıştığını söyleyen El Mkhayar, rakip ulema mensupları ile 'emir' adı verilen komutanların öldürüldüğünü anlattı.

Bazı komutanların örgütten para çalarak Türkiye, Irak veya Batı Avrupa'ya kaçtığını belirten El Mkhayar, bu komutanların geride kalan militanlara ‘İslam'ı savunmak için Suriye'de kalmaları' talimatı verdiğini söyledi.

Al Mkhayar, DAEŞ'in yüzlerce üyesini Irak ve Suriye'nin doğusunda uyuyan hücreler kurmak ve intikam almak amacıyla kaçırdığını iddia etti.

DAEŞ'e nasıl katıldı

Milano'da yaşayan El Mkhayar, 18 yaşındayken IŞİD'e katıldığını belirtti. Daha önce ateist olduğunu, rap müzikle ilgilendiğini ve ABD'ye taşınmak istediğini söyleyen El Mkhayar, DAEŞ videoları izleyerek ve örgüte eleman kazandıran insanlarla internet üzerinden konuşarak DAEŞ'e katılmaya karar verdiği anlattı.

Yakın arkadaşını çatışmada kaybeden El Mkhayar, daha önce örgütten ayrılmak istemiş, ancak hapisle cezalandırılmış ve cephenin ön saflarına gönderilmiş. Bu arada Kobanili bir kadınla evlenen ve iki çocuğu olan El Mkhayar'ı örgütten ayrılma ikna eden de kişi de eşi olmuş.

İtalya'da hapis cezasıyla karşı karşıya

El Mkhayar, iki ay önce DSG'ye teslim oldu. "İtalya'ya, aileme ve arkadaşlarıma dönmek istiyorum" diyen eski militan ülkeye dönmesi halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Milona'da bir mahkemede 2017 yılında DAEŞ propagandası yapmak ve örgüte adam devşirmekle suçlanan El Mkhayar, sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:14
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