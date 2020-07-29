  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

DAEŞ'e operasyon! Enselendiler

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:38:00 -
DAEŞ'e operasyon! Enselendiler

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli enselendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DAEŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı