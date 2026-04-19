Dadaş Süper Lig'de! Erzurumspor FK Bodrum'da tarih yazdı
Erzurumspor FK, 1'inci Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Bodrum FK ile berabere kalarak bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maç sonu Erzurumlu oyuncular ve taraftarlar sahada büyük coşku yaşadı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Mustafa Fettahoğlu ile 1-0 öne geçti. Her iki takımda ilk yarıda girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı konuk ekip Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında baskıyı arttıran Bodrum FK, Ali Habeşoğlu'nun 55'inci dakikadaki golüyle skora eşitlik getirdi. Geri kalan dakikalarda gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
Bu skorla ligde 79 puanla bitime 2 hafta kala Erzurumspor 5 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Maçın ardından oyuncular, teknik heyet, yönetim ve Bodrum'da takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Deplasman tribününde Erzurumsporlular tezahüratlar ile dakikalarca coşku yaşadı. Erzurumspor 2021 yılında Süper Lig'den düştükten sonra 5 yıldır 1'inci Lig'de yer almıştı. Öte yandan ev sahibi Bodrum FK da bu skorla Play-Off'a kalmayı garantiledi.