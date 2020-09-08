Dacia’da yenilenen ikonik modeller

Tamamen yenilenen yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan, 29 Eylül’de tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkacak. Önceki nesillerin ruhunu koruyarak yenilenen ve erişilebilir fiyatlarla müşterileriyle buluşmaya devam edecek modeller, markanın temel felsefesi olan yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla modernlik, daha fazla ekipman ve çok yönlülük sunuyor. Dacia’nın sunduğu ürünler, bugün her zamankinden daha çok tüketicinin beklentileri ile örtüşüyor. Artan bireysel mobilite ihtiyacı, uzun vadeli bir yaklaşımı doğurdu. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan otomobil, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım tercihi olarak öne çıkıyor. Bu nedenle müşteriler, daha iyi ve daha erişilebilir bir ürün talep ediyor.