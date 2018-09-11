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D-100'de zincirleme trafik kazası: Araçlar geri geri gitti

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı.

11 Eylül 2018 Salı 07:41
D-100'de zincirleme trafik kazası: Araçlar geri geri gitti

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre duraksayan bir araca arkadan gelen 7 araç çarptı.  Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolunda geri geri giderek yan yola girdi. Bu sırada kaza yerine doğru giden bir polis ekibi duruma müdahale ederek sürücüleri geri geri gelmemeleri ve devam etmeleri yönünde uyardı.  Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 07:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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