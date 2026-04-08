D-100’de ağızları açık bırakan görüntü
Uluslararası E-5 (D-100) kara yolunda İstanbul Silivri istikametinden Çorlu yönüne seyir halindeki bir pikap kasasında zeytin ağacı taşıdığını görenler hayrete düştü.
Tekirdağ'da E-5 kara yolunda seyir halindeki bir pikabın kasasına yerleştirilen zeytin ağacının taşınma şekli ilginç görüntü oluşturdu. Silivri istikametinden Çorlu yönüne ilerleyen 59 AID 162 plakalı pikap üzerindeki zeytin ağacı taşıdığını görenler şaşırdı. Pikap kasasında köküyle birlikte taşındığı görülen zeytin ağacı trafikte ilerlerken, yoldan geçen bazı sürücüler o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.