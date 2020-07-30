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D-100 Karayolu'nda makas terörü

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, iki araca çarptıktan sonra takla attı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 05:49:00 -
D-100 Karayolu'nda makas terörü

Kaza, saat 02.00 sıralarında D-100 Karayolu Merter Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Makas atarak ilerlediği iddia edilen İbrahim Boncuk yönetimindeki 03 VK 542 plakalı otomobil, önce Numan Önder yönetimindeki 34 TEL 76 plakalı taksiye, ardından Mehmet Canpolat yönetimindeki 34 HB 1211 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle İbrahim Boncuk yönetimindeki otomobil takla atarken, Mehmet Canpolat'ın kullandığı otomobil ise yan devrildi. 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri takla atan araçta sıkışan İbrahim Boncuk'u çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar Ambulansla çevredeki hastanelere götürüldü.

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