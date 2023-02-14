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Otomotiv Cybertruck yolda görüntülendi
Otomotiv

Cybertruck yolda görüntülendi

Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken Tesla Cybertruck prototipi yeniden yollarda görüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 10:19:00 -
Cybertruck yolda görüntülendi

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

Tesla Cybertruck prototipi yeniden yollarda görüldü. Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken araç, yeni bir ızgara ile karşımıza çıktı.

Tesla CEO'su Elon Musk, ikinci çeyrek mali durum rapor açıklaması sırasında, 2023'ün ortalarında Cybertruck'ın yollara çıkacağını söylemişti. Ancak son rapor, müşterilerin biraz daha beklemeleri gerekeceğini söylüyor.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bir rapora göre, Tesla Cybertruck 2023'ün sonlarına doğru seri üretime girecek.

Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

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