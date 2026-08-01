CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin Gözü Vezirköprü’de

Samsun’un doğal güzellikleri, tarihi mirası ve eko turizm potansiyeliyle öne çıkan ilçesi Vezirköprü, Türkiye’nin en prestijli yağlı güreş organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 20’ncisi düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kunduz Yağlı Güreşleri, 07-09 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kunduz Yaylası’nda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE’NİN EN PRESTİJLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ

Geçtiğimiz yıl Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından organize edilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’ne dahil edilen Kunduz Yağlı Güreşleri, kısa sürede ligin en önemli etaplarından biri haline geldi. Lig statüsüne kavuşmasının ardından organizasyona olan ilgi önemli ölçüde artarken, Türkiye’nin önde gelen başpehlivanları puan mücadelesi için Vezirköprü’de kol bağlayacak. Kunduz Er Meydanı’nda gerçekleşecek organizasyonda başpehlivanlık kategorisinin yanı sıra tüm boylarda yüzlerce pehlivan kıyasıya mücadele edecek.

Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül, 7-8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 20. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kunduz Yağlı Güreşleri öncesinde gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Büyük organizasyon için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirten Başkan Gül, Kunduz Yağlı Güreşleri’nin yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, Vezirköprü’nün tanıtımı açısından da önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Gül, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek güreşseverleri ve doğa tutkunlarını Kunduz Yaylası’nda ağırlamaya hazırlandıklarını belirtti. Kunduz Yaylası’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilecek organizasyonun, er meydanındaki mücadelelerin yanı sıra Vezirköprü’nün tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinin de tanıtılmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Gül, “Kunduz Yağlı Güreşleri sadece pehlivanların mücadele ettiği bir organizasyon değil. Aynı zamanda ilçemizin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve misafirperverliğini tüm Türkiye’ye gösterme fırsatıdır. Misafirlerimizin sadece güreş heyecanını değil, Vezirköprü’nün ruhunu da hissetmesini istiyoruz” dedi. Vezirköprü’nün Karadeniz’in önemli turizm destinasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Gül, ilçenin binlerce yıllık tarihi, yaylaları, kanyonları ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunduğunu söyledi.

Karadeniz misafirperverliğini en güzel şekilde göstermek istediklerini ifade eden Başkan Gül, “Bizler misafirin başımızın tacı olduğuna inanan bir anlayışın temsilcileriyiz. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek vatandaşlarımıza ilçemizin kapılarını ve gönlümüzü açacağız. Vezirköprü misafirperverliğini en güçlü şekilde yaşatacağız” diye konuştu. Kunduz Yaylası’nın serin atmosferinde geçirilecek birkaç günün ziyaretçiler için unutulmaz anılara dönüşeceğini dile getiren Gül, ilçeye gelen misafirlerin güreşlerin yanı sıra Şahinkaya Kanyonu, Taşhan, Bedesten ve yöresel lezzetleri keşfetme imkânı da bulacağını belirtti. Kunduz Yağlı Güreşleri’nin sporun ötesinde ekonomik ve kültürel kazanımlar sağlayacağını söyleyen Başkan Gül, organizasyonun esnafın iş hacmine katkı sunacağını ve Vezirköprü markasının ulusal ölçekte daha da güçlenmesine destek vereceğini ifade etti.

Ata sporunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine de değinen Gül, “Kunduz Yağlı Güreşleri, ata mirasımıza sahip çıkmanın, kültürümüzü yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın en güzel örneklerinden biridir. Sporun birleştirici gücüyle turizm, kültür ve ekonomiyi aynı çatı altında buluşturuyoruz” dedi. Bu yılki organizasyonun önceki yıllara göre daha büyük bir coşkuya sahne olacağına inandığını belirten Başkan Gül, er meydanında birbirinden değerli başpehlivanların mücadele edeceğini, tribünlerde ise birlik, beraberlik ve kardeşlik atmosferinin hâkim olacağını söyledi. Başkan Murat Gül, açıklamasının sonunda tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, “7-8-9 Ağustos tarihlerinde herkesi Kunduz Yaylası’na bekliyoruz. Gelin, ata sporumuzun heyecanını birlikte yaşayalım, Vezirköprü’nün tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini hep birlikte keşfedelim. İnanıyorum ki ilçemizden ayrılan herkes yanında sadece güzel anılar değil, yeniden Vezirköprü’ye gelme isteği de götürecektir” ifadelerini kullandı.

“KUNDUZ’DA ATA SPORUNUN HEYECANINI BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Öte yandan; Vezirköprü Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı Yahya Öztürk, 7-8-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek 20. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi Kunduz Yağlı Güreşleri dolayısıyla bir davet mesajı yayınladı. Kunduz Yağlı Güreşleri’nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda Vezirköprü’nün kültürel mirasının ve birlik ruhunun en önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Öztürk, tüm hemşehrileri ve güreşseverleri Kunduz Yaylası’na davet etti. Ata sporumuzun coşkusunu birlikte yaşamak için büyük bir fırsat olduğunu belirten Yahya Öztürk, “Kunduz Yağlı Güreşleri, asırlardır yaşattığımız ata sporumuzun en güzel örneklerinden biri olmasının yanı sıra Vezirköprü’müzün tanıtımına büyük katkı sağlayan önemli bir organizasyondur. Bu yıl 20’ncisi düzenlenecek bu büyük buluşma, sadece er meydanındaki mücadelelere değil, aynı zamanda kardeşliğe, dayanışmaya ve hemşehrilik ruhuna da ev sahipliği yapacaktır. VEZDEF olarak Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Vezirköprülü hemşehrilerimizi, güreş tutkunlarını ve tüm vatandaşlarımızı 7-8-9 Ağustos tarihlerinde Kunduz Yaylası’na davet ediyoruz. Gelin, ata sporumuzun coşkusunu birlikte yaşayalım, Vezirköprü’nün eşsiz doğasını, tarihi ve kültürel zenginliklerini birlikte keşfedelim. Bu anlamlı organizasyonda tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.