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CV nasıl hazırlanır? İyi bir CV hazırlamak için öneriler

İş başvurularında cv çok önemli! Çünkü iş sahibi o kağıdı baz alarak öncelikle sizi tanımış olur. Bu yüzden kendinizi çok iyi tanıtmalısınız. Nasıl mı? İşte hikayenizi güzel anlatmanın 4 yolu…

03 Şubat 2019 Pazar 00:08
CV nasıl hazırlanır? İyi bir CV hazırlamak için öneriler

İş başvurularında cv çok önemli! Çünkü iş sahibi o kağıdı baz alarak öncelikle sizi tanımış olur. Bu yüzden kendinizi çok iyi tanıtmalısınız. Nasıl mı? İşte hikayenizi güzel anlatmanın 4 yolu…

1- SIRALAMAYA ÖZEN GÖSTERİN

Kendinizi doğru anlatabilmek için yaptığınız işleri, eğitim aldığınız okulları, edindiğiniz sertifikaları tarih sırasına göre düzenleyin. En baştan başlayın ve tecrübeleriniz edinmenize yarayan tepe noktalarını es geçmeyin. İsimler ve markalar verebilirsiniz. Daha önce çalıştığınız herkes hikayenizin bir parçasıdır.

2- ÖRNEKLENDİRİN

Yaptığınız işleri sadece metinsel olarak göstermeyin. Mümkünse işin bitmiş ya da yapılırkenki süreciyle ilgili fotoğraflar ve videolar kullanın. Görsellik her zaman güçlü bir etki bırakacaktır. Ayrıca paralel ilerleyen bu durum karşınızdakinin sizin hakkınızda daha iyi fikirler edinmesine yardımcı olacaktır.

3- DÜRÜST OLUN

Hikayenizi anlatırken asla yalana başvurmayın. Dürüstlük her zaman kazanır. Birçok örneğini duyduğunuz üzere, abartılmış veya yanlış olarak düzenlenmiş birçok özgeçmiş günün birinde karşınıza sorun olarak çıkar. Ayrıca bu durumda anlattığınız kişi ve tecrübeler sizin olmayacaktır. İş yerinizde olmadığınız bir kişi olarak tanınmak ne kadar yorucu olacaktır, bir düşünün.

4- YORUMLARA AÇIK OLUN

İş görüşmelerinde mutlaka yaptıklarınız ve tecrübelerinizle ilgili yorumlar da duyacaksınız. Hepsini saygılı bir biçimde dinleyin. Çünkü bu yorumların tarzı aslında şirketin de politikasını ve sizin için uygun olup olmadığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Önce siz anlatın, sonra onları dinleyin.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 00:08
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