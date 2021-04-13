Cünüp oruca engel mi, cünüplük hali orucu bozar mı? Cünüp olmak orucu bozar mı?

Mübarek Ramazan ayının girmesiyle birlikte, Ümmet-i Muhammed manevi bir havaya büründü. Zira Ramazan, rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayıdır. Ramazan ayı içeresinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi mevcuttur. Kim Allah için yemeyi, içmeyi ve şehvetini terkederse, Allah onları bunlardan daha hayırlı olan, tükenmeyen yiyecek, içecek ve ölmeyecek eşlerle mükâfatlandırır. Oruç, Rabbimiz emrettiği için tutulur. Oruç ibadeti, Ragbine olan sadakatini, teslimiyetini ve ihlasını ispat eden bir ibadettir. İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetini sıhhatli bir şeklide tutmak isteyenler orucu bozan şeylerin neler olduğunu da merak ediyor. Peki o vakit cünüp olmak oruca engel mi?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Peki cünüp hali orucu bozar mı?

Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).

Cünüp olmak orucu bozar mı?

Uykudayken ister sabah olsun ister sahurdan sonra, hangi vakit olursa olsun rüya ile cünüp olan kişinin orucu bozulmaz. Fecir doğmadan önce herhangi bir sebeple cünüp olmak ve bu vaziyette sabahlamakta oruçtan yana bir sakınca yoktur. Rüyada cünüp olan kişi kalktığında banyosunu yapıp gusul abdesti olarak orucuna devam edebilir.

Oruçlu iken cünüp olarak sabahlanırsa orucun hükmü ne olur?

Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).