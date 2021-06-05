Cuntacılara bakın nasıl direniyorlar!

Myanmar'da Şubat ayında gerçekleşen darbeye karşı direnişin protestolar seviyesinden silahlı direnişe evrildiği gözlemleniyor. Bunda darbecilerin başkent ve diğer şehirlerdeki protestoları çok kanlı biçimde bastırmaya çalışıp yüzlerce protestocuyu da katletmesinin de büyük payı olduğu belirtiliyor.

Myanmar'ın batısında yer alan, Bangladeş ve Hindistan'a komşu, aynı zamanda Arakan'a bitişik olan eyaleti Çin Bölgesi'nde Nisan ayında başlayan organize silahlı direnişte 100'den fazla askerin öldürüldüğü bildiriliyor.

500 bin nüfuslu bu eyalette halkın %80'inden fazlasının Hristiyan olması cuntayı, halka yönelik sert bir müdahaleden alıkoyuyor. Cunta, isyanı bastırmak için Arakan'da yaptığı gibi bir soykırım ve toplu sürgünü bölgede Batı'dan endişe ettiği için yapamıyor.

İngiliz sömürgeciliği döneminde Çin Eyaleti halkının topluca Hristiyan olması nedeniyle İngilizler bölge halkına ayrıcalıklar ve destekler vermişti. İngilizler ormanlık bir bölge olan Çin Eyaleti'nde halka avcılık gerekçesiyle Tommy tüfeklerini bolca dağıtmıştı. Halen kayıt altında olmadan eyalet çapında çoğu evde bu tüfeklerden bulunduğu biliniyor. Eski tipte silahlar olmakla beraber halkı silahsız bir ülke olan Myanmar'da, Çin Eyaleti'nde yaşayanların yoğun şekilde silahlı olması bölge halkının cuntaya silahlı bir isyana girişmesini kolaylaştırdı.

Geçmişteki askeri cuntaya karşı da Çin Eyaleti halkı aynı Tommy tüfekleri ile direniş göstermişti. Bölgenin dağlık ve ormanlık yapısı her dönem Çin Eyaleti halkını fiilen Myanmar rejimlerinin kontrolü dışında fiilen özerk bir yapıda, kendi geleneklerince bir sistem üzere yaşamalarını sağlamıştı.

Çin Eyaleti'nde silahlı isyanın büyümesi, bölgedeki Myanmar Ordusu'nun her gün ve pek çok yerde silahlı saldırılara uğraması nedeniyle cuntanın Batı'nın tepkisini de çekme pahasına bu Hristiyan çoğunluklu eyalette de geniş çaplı bir katliama girişebileceği belirtiliyor.