Cunta heveslisi teğmenin iptal talebine mahkeme cevap verdi

Mahkeme tutanaklarına yansıyan bilgiler, olayın anlık bir heyecan değil, önceden tasarlanmış bir itaatsizlik olduğunu gözler önüne serdi.

Amirlerini 4 Kez Dinlememiş: Planlı Bir Başkaldırı!

Kararda, Ebru Eroğlu’nun kaldırılan andın okunması için üstlerine tam 4 kez başvurduğu, her seferinde "hayır" cevabı almasına rağmen tabur komutanının emrini çiğneyerek diğer teğmenleri organize ettiği vurgulandı.

Hiyerarşinin kalbi olan TSK bünyesinde, amirlerinin açık emrine rağmen "ben bildiğimi okurum" mantığıyla hareket eden Eroğlu’nun bu tavrı, yargı tarafından disiplinsizliğin en somut kanıtı olarak görüldü.

"TSK’nın İtibarına Ağır Darbe Vurdu"

Ankara 4. İdare Mahkemesi, ihraç kararının yerinde olduğuna hükmederken zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Kararda, bu korsan eylemin TSK’nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu ve toplumda "askerlik yemininden sapıldığı" algısını oluşturduğu belirtildi.

Mevzuattan kaldırılan metinlerin, emirlere rağmen sahaya taşınmasının ordu içindeki güveni sarsıcı nitelik taşıdığına dikkat çeken mahkeme, disiplin kurulunun verdiği ayırma kararında hukuka aykırılık bulmadı.

Disiplinsizliğe Geçit Yok

Siyaseti kışlaya sokma gayretinde olan çevrelerin "kahraman" ilan etmeye çalıştığı Eroğlu'nun, aslında açık bir disiplin suçu işlediği yargı kararıyla tescillenmiş oldu. Peygamber Ocağı olarak bilinen TSK'nın vakarına gölge düşüren, emir-komuta zincirini hiçe sayan bu tür eylemlere yargının geçit vermemesi, devletin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.