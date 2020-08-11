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Ekonomi

Cüneyt Paksoy altın alacaklara uyarıda bulundu: Bu olursa biraz daha düşecek

Son dönemdeki yükselişi ile adeta rekora koşan altın fiyatları ile ilgili önemli bir tahmin geldi. Stratejist Cüneyt Paksoy, Rusya tarafından piyasa sürülecek olan koronavirüse karşı aşının Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanması halinde altında biraz daha gerileme yaşanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:14:00 -
Cüneyt Paksoy altın alacaklara uyarıda bulundu: Bu olursa biraz daha düşecek

Stratejist Cüneyt Paksoy, altın fiyatlarıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Koronavirüs dönemindeki bilimezlik nedeniyle yukarı yönde artış gösteren altın fiyatlarına ilişkin konuşan Cüneyt Paksoy, süreç normale dönmeye başladıkça altında aşağı yönde eğilimin yaşanacağını belirtti.

Paksoy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısı açıklamasının piyasalara can verdiğini açıkladı.

Koronavirüs aşısının tüm dünya tarafından kabul edilmesi halinde altında 1921’lere hareketin başlayacağını söyleyen Paksoy, aşının ikinci dalgayı engellemesi durumunda sürecin daha da olumlu olacağını dile getirdi.

Aşısının Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilmesinin küresel piyasalar için büyük önem arz ettiğini söyleyen Paksoy, gerilemenin bu şarta bağlı olduğunu anlattı.

Paksoy, altının ara ara yükselebileceği konusunda da kritik bir uyarı yaptı.

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Yorumlar

Ömer

Bana pek inandırıcı gelmedi . Bekleyip göreceyiz .
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