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Cüneyt Özdemir’den şok itiraf! “26 yıl önce...”

Sivas olaylarının yaşandığı dönemde bölgeye giderek bir dosya hazırladıklarını belirten gazeteci Cüneyt Özdemir, olayların yaşandığı güne ait görüntülerle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
Cüneyt Özdemir’den şok itiraf! “26 yıl önce...”

2 Temmuz 1993 yılında Sivas'ta yaşanan olaylara ilişkin çarpıcı itiraflarda bulunan Gazeteci Cüneyt Özdemir, olayların yaşandığı dönemde Sivas'a gittiklerini ve bir dosya hazırladıklarını söyledi. Özdemir, hazırladıkları dosyayı korktukları için yayınlayamadıklarını belirtti.

Yakın tarihimizin en karanlık kumpaslarından olan Sivas olayları hâlâ aydınlatılmadı. Olayların yaşandığı dönemde Sivas'a giderek bir dosya hazırladıklarını ifade eden Özdemir, olay gününün görüntülerini yayınlamaktan korktuklarını itiraf etti.

“Birand, ‘yayınlamayalım’ dedi”

İlkha’da yer alan habere göre, Özdemir, "Sivas olaylarının olduğu gün biz 32. Gün programındaydık ve oraya gidip bir dosya hazırladık. Hâlâ cevabını bulamadığım bir soru var. Dosyayı Can Dündar hazırlamıştı, ofiste çok tartışma çıkmıştı yayınlayalım mı, yayınlamayalım mı diye? Birand, 'yayınlamayalım.' dedi." ifadelerini kullandı.

"Yayınlamadığımız görüntü şuydu" diyen Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

“26 yıldır bu soruyu merak ediyorum”

"Sivas Katliamına (görüntülere) baktığımızda orda büyük bir halk geliyor, insanlar 'yakın laa yakın' diyor. Orada insanlar sıkışıyor ve asker geliyor. 20 kişilik elinde silah olan bir grup asker. Ve sonra o asker çekiliyor. Hep merak ettiğim şu: Asker neden çekildi, kim çekti askeri. Ellerinde silah var havaya ateş açsa bile herkes dağılır. Bir emir geliyor asker aradan çekiliyor. Aradan 26 yıl geçmiş, 26 yıldır bu soruyu merak ediyorum, kimse de sormaz bu soruyu bir-iki defa 5N1K'da buna değindim. Asker neden çekildi, kim çekti, çekilin emrini kim verdi?"

“Korkmuştuk!”

Görüntüleri korkuttukları için yayınlamadıklarını itiraf eden Özdemir, "Niye yayınlamamıştık korkmuştuk. Çünkü o dönem askerin yüzde yüz otoritesinin olduğu bir dönemdi. Öyle bir şey yayınladığımız an olay çok sıcaktı, bir de o dönem 'halkı askerlikten soğutma' diye bir yasa vardı. Onunla başımız beladaydı, askeri eleştiriyorsun hemen dava açılıyordu. Yani ya çekindik ya da korktuk bilmiyorum ama o görüntüleri yayınlayamadık. O da benim için bir gazetecilik ukdesidir." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
  1. Cüneyt Özdemir
  2. Mehmet Ali Birand
  3. Sivas Olayları Madımak
  4. madımak

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