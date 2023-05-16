Cüneyt Özdemir'den olay "Erdoğan" çıkışı! Topu tam 90’a taktı

14 Mayıs akşamı seçim sonuçlarını gece boyu Anadolu Ajansı ve Anka verilerini takip ederek yayımlayan Cüneyt Özdemir, 12 saat kesintisiz yayın yaparak Youtube trendler listesinde bir numara oldu. Özdemir, muhalif kanalların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasını vermemesine ise tepki gösterdi.

Özdemir, "Muhalif kanallar böylesi kritik bir gecede Erdoğan'ın konuşmasını görmedi bile, bu gazetecilik değil. Görmezden geliyorsun ama böyle bir realite var karşında, görmezden geliyorsun ama rakamlar görmezden gelmiyor" dedi.



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