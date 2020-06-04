Cüneyt Özdemir: Bizdeki bazı muhalifler muhalif değil gerzek

ABD'de görev yapan polisleri savunan Donald Trump'ın sözlerini aktaran Cüneyt Özdemir, "Trump bu işi yapan polisler suçlu ama diğer polislerin ne suçu var diyor. Ülkede yaklaşık 700 bin polis var bunların çoğu bir kurşun sıkmadan mesleki hayatını tamamlıyor diyor." Bu sözleri aktardıktan sonra Özdemir, " Çok ilginç bir bakış açısı değil mi aynı bakış açısını diğer ülkelere ve Türkiye'ye de uygula, bizde bazı gerzekler var. Hayatını polis karşıtlığına kurmuş, niye adam çünkü muhalifim, polisten nefret ediyorum diyor. Yarın bir gün hırsız evine gelince, başına bir iş gelince hemen polisi arıyorsun. Varya ben sizin devletinizi tanımıyorum diyenler var. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Bizdeki bazı muhalifler muhalif filan değil gerzek. Devletten nefret ediyorum diyorlar. Nerede yaşayacaksın diyorsun "komünde" la git..." diyerek tepkisini ortaya koydu.