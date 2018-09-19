Cüneyt Çakır yönetti, Liverpool PSG maçı nefes kesti!
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Liverpool, Çakır'ın yönettiği maçta PSG'yi 3-2 mağlup etti.19 Eylül 2018 Çarşamba 09:21
Premier Lig'e 5'te 5 ile giren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de durmadı! Liverpool, Anfield'da konuk ettiği Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup ederek müthiş formunu devam ettirdi.
Liverpool, 30. dakikada Daniel Sturridge ve 36. dakikada penaltıdan James Milner ile 2-0 öne geçti. PSG, 40. dakikada Thomas Meunier ile farkı bire indirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.
ÖNCE MBAPPE, SONRA FIRMINO
PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, 83. dakikada topu ağlara göndererek eşitliği yakaladı. Göz sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya yedek başlayan Roberto Firmino, 90+2. dakikada sahneye çıkarak altın değerinde bir gol attı ve Liverpool, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Türk hakem Cüneyt Çakır, ikinci yarıda Liverpool'un Muhammed Salah ile attığı golü faul gerekçesiyle vermedi.
Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. PSG ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
DEVLER LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI:
Inter 2-1 Tottenham
Barcelona 4-0 PSV
Monaco 1-2 Atletico
Club Brugge 0-1 Dortmund
Kızılyıldız 0-0 Napoli
Liverpool 3-2 PSG
Schalke 1-1 Porto
Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova
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