Cüneyt Çakır yönetti, Liverpool PSG maçı nefes kesti!

Premier Lig'e 5'te 5 ile giren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de durmadı! Liverpool, Anfield'da konuk ettiği Paris Saint-Germain'i 3-2 mağlup ederek müthiş formunu devam ettirdi.

Liverpool, 30. dakikada Daniel Sturridge ve 36. dakikada penaltıdan James Milner ile 2-0 öne geçti. PSG, 40. dakikada Thomas Meunier ile farkı bire indirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

ÖNCE MBAPPE, SONRA FIRMINO

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe, 83. dakikada topu ağlara göndererek eşitliği yakaladı. Göz sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya yedek başlayan Roberto Firmino, 90+2. dakikada sahneye çıkarak altın değerinde bir gol attı ve Liverpool, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Türk hakem Cüneyt Çakır, ikinci yarıda Liverpool'un Muhammed Salah ile attığı golü faul gerekçesiyle vermedi.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Napoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. PSG ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

DEVLER LİGİ'NDE GECENİN SONUÇLARI:

Inter 2-1 Tottenham

Barcelona 4-0 PSV

Monaco 1-2 Atletico

Club Brugge 0-1 Dortmund

Kızılyıldız 0-0 Napoli

Liverpool 3-2 PSG

Schalke 1-1 Porto

Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova