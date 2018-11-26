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Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi maçı yönetecek

- Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki Tottenham-Inter maçında düdük çalacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:09
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi maçı yönetecek


İSTANBUL (AA) - UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında İngiltere'nin Tottenham takımı ile İtalya temsilcisi Inter'in karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 28 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda başlayacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olacağı müsabakanın dördüncü hakemliği Mustafa Emre Eyisoy üstlenecek.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:09
  1. Cüneyt Çakır
  2. Futbol
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