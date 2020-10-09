Cüneyt Arkın’dan duygusal paylaşım

Kuruluş Osman 2. sezonunun ilk bölümü ile adeta rüzgar gibi esti. Kadrosuna dahil ettiği usta isimler Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit büyük ilgi ile karşılandı. 83 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın sevenlerinden gelen destek mesajlarına duygusal bir paylaşım ile yanıt verdi.

Cüneyt Arkın hayranlarından gelen destek mesajlarına önceki gün sosyal medya hesabından cevap verdi. Usta oyuncu, "İyi dilekleriniz, kendiniz gibi masum ve güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz. İyi ki sizler de varsınız" dedi.

Cüneyt Arkın'ın takipçilerinden bazıları sevgilerini göstererek sosyal medyada duygusal yorumlar yaptı.