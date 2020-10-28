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Medya Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Cüneyt Arkın neden yok?
Medya

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Cüneyt Arkın neden yok?

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? sorusu bu akşam yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümüyle merak edilmeye başlandı. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın'ı yeni bölümünde göremeyen izleyiciler Cüneyt Arkın neden yok? Cüneyt Arkın Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı mı? sorusunu akıllara getirdi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:38:00 -
Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? Cüneyt Arkın neden yok?

Kahramanlık filmlerinin vazgeçilmez ismiydi Yeşilçam'ın ihtişamlı günlerinde. Battal Gazi, Kara Murat onunla hayat bulup, destanlar yazdı. Beyaz perdenin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın hayranları yıllar sonra Kuruluş Osman dizisinin ikinci sezonu ile yeniden ekranlara döndüğü haberi ile sevinmişti.

Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?

Cüneyt Arkın uzun bir aradan sonra Kuruluş Osman'ın ikinci sezonu ile yeniden ekranlara dönüyor. İlk çekimlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta oyuncunun sözleri takipçileri arasında ayrılık mesajı olarak algılanmıştı. ‘Yorulmuşuz sanırım. İlk gün. Kuruluş Osman set dönüşü’
diyen Cüneyt Arkın, bunun üzerine bir takipçisinin yönelttiği "Diziye ne kadar devam edeceksiniz?" sorusuna "Sağlığım el verdiğince" yanıtını vermişti.

Kuruluş Osman'ın yayınlanan yeni bölümünde bu akşam ekranlarda Cüneyt Arkın'ı göremeyen izleyiciler Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman kadrosundan ayrılıp ayrılmayacağını sorguluyor. Öte yandan dizi yetkililerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cüneyt Arkın kimdir?

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk Sineması'nın ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonraEskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti. Çocukluğunda en sevdiğihikayeler menkıbelerdi.Battal Gazi, Köroğluhikayeleri ile büyüdü.Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu. İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı.

Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı. İki oğlu olan ünlü oyuncu Türk Sineması'na Artist Dergisi'nin açtığı bir yarışma ile girdi. 1999yılında 36. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976'da Antalya Film Şenliği ve 1972'de Adana Altın Koza Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

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