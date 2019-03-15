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Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler başladı

BALIKESİR (İHA) – İstanbul ve Ankara müzelerinin ardından Cunda Taksiyarhis Rahmi M.

15 Mart 2019 Cuma 23:55
Cunda Rahmi M. Koç Müzesi’nde dersler başladı

BALIKESİR (İHA) – İstanbul ve Ankara müzelerinin ardından Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi’nde de “Bugün Dersler Müzede” projesi hayata geçirildi.


Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, gelenek, gelecek ve süreklilik bağlantısı içinde teknolojinin yükselişi ve sanayi gelişiminin insanlar üzerindeki etkisini gerçek boyutta, model, maket, poster gibi farklı biçimdeki objeyle İstanbul, Ankara ve Cunda müzelerinde ortaya koyarak efsanelerin tarihine ayna tutuyor.


Diğer müzelerden farklı olarak tek bir yöne ve döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturan müze, çocukların sosyal ve kültürel gelişimi için başlattığı “Müzede Eğitim Projesi”ni İstanbul ve Ankara’nın ardından Cunda’ya da taşıdı. ‘Sadece seyirlik değil, yaşayan bir müze’ anlayışıyla, çocukların yaş gruplarına uygun düzenlenen müfredata paralel müze koleksiyonundan seçilen objelerle hazırlanan eğitimler son olarak Balıkesir İl Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında “Bugün Dersler Müzede” başlığıyla Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi’nde de hayata geçirildi.


“Müzede Eğitim Projesi” semineri


Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi’nde başlayacak “Müzede Eğitim Projesi” kapsamındaki eğitim paketinin tanıtımı için Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Turizm İlçe müdürü Yasemin Gençer, Koç Müzeleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Koçum, Cunda Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi Yöneticisi Zehra Jale, Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı Yöneticisi Yasemin Site, Rahmi M. Koç Müzesi Eğitim Bölümü yöneticileri ve eğitimcilerinin katılımıyla bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde müzelerin eğitim amaçlı kullanılmasına ve İstanbul, Ankara, Cunda müzelerindeki eğitim programlarına değinildi ve Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi’nde yapılacak atölye çalışmaları ile ilgili öğretmenlere bilgi verildi. Brifingde, Ayvalık’ın sevilen gençlerinden Melis Türközen’in de eğitmen olarak görev yapacağı öğrenildi.


Eğitimler neleri kapsıyor?


Müze eğitmenleri tarafından hazırlanan projede, yaş gruplarına uygun olarak müfredatta yer alan tarih, matematik, fen ve teknoloji, Türkçe, müzik, çevre ve sağlık, görsel sanatlar, beden eğitimi ve hayat bilgisi derslerinde yer alan konular, Taksiyarhis Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonuna ait sanayi, iletişim ve ulaşım tarihini yansıtan objeler aracılığıyla anlatılıyor.


İstanbul, Ankara ve Cunda müzelerindeki koleksiyonlara özel olarak hazırlanan eğitimlerle müze, her konuda kendine güvenen, çevresiyle barışık, soru sormaktan çekinmeyen, düşünen, öğrenmekten vazgeçmeyen ve ulaştığı bilgiyi etkin bir biçimde kullanabilen üretken bireyler olma yolunda çocukları desteklemeyi hedefliyor.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:55
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