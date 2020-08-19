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Aktüel Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti
Aktüel

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

Konya'da tedavi gören Oflaz, yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle vefat etti

Yeniakit Publisher
2020-08-19 01:46:35 -
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören, bir süredir tedbiren uyutulan 46 yaşındaki Oflaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan sevenleri, sosyal medya paylaşımlarıyla Oflaz’ın ailesine baş sağlığı diledi.

Oflaz, hastalığa yakalanmasının ardından 3 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Allah’a şükür sağlık durumum iyi ve tedavim devam ediyor. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

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