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Gündem Cumhuriyet'ten Sabancı'ya belaltı vuruş! Ne yapılmak isteniyor?
Gündem

Cumhuriyet'ten Sabancı'ya belaltı vuruş! Ne yapılmak isteniyor?

Yeniakit Publisher
2024-07-21 17:19:00 - 2024-07-21 18:05:05
Cumhuriyet'ten Sabancı'ya belaltı vuruş! Ne yapılmak isteniyor?

Cumhuriyet Gazetesi her zaman olduğu gibi yine bir masabaşı haberle Sabancıları hedef aldı. Gazete, Sabancı Üniversitesi'nde Türk öğrencilerin yabancılardan fazla para ödeyeceğini iddia etti ama ne kadar ödeneceğine dair hiçbir bilgi paylaşmadı.

Cumhuriyet gazetesi yine bir skandala imza attı. Sabancı Üniversitesi'nde okul ücretiyle ilgili belaltı bir haber yaptı.

Gazetede yer alan habere göre, Sabancı Üniversitesi'nde okuyan Türk öğrencilerden yabancıların ücretinden daha fazla para talep edildi.

Yeni eğitim döneminde zam

Sabancı Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim dönemi fiyatlarına yaptığı zam ile gündeme geldi. İddiaya göre üniversite yıllık öğretim ücretlerini 18 bin 950 dolardan 35 bin dolara çıkardı.

Yabancıların kaç para ödeyeceği paylaşılmadı

Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi, Türk öğrencilerin yeni yılda ne kadar ödeyeceğini paylaşırken, yabancı öğrencilerin ne kadar ücret ödeyeceğine dair bir bilgi paylaşmadı. 

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