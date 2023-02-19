Cumhuriyet'in kokonasından Arınç'a salvo! Bülent Bey çılgına dönecek

AK Parti'nin en yetkili isimleri, "seçimlerin ertelenmesi" gibi bir gündemleri olmadığını defalarca açıklamasına rağmen, Cumhuriyet gazetesinin algı problemi yaşayan yazarı Zülal Kalkandelen, söz konusu iddiadan hareketle yine bildiğini okudu.

"Sinsi" olarak nitelendirdiği Bülent Arınç'ın seçimi erteletmeye çalıştığını ileri süren Kalkandelen, "zurnanın son deliği" mesabesindeki Arınç'ın sözlerini referans aldığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Durup durup sinsi sinsi ortalığı bulandıran Bülent Arınç, şimdi de seçimi erteletmeye çalışıyor. Hukukçular, çok net olan anayasa hükmünü anlatınca şöyle buyurmuş:

“Savaş hali dışında seçim ertelenmezmiş. Ayet-i kerime mi var? Allah’tan korkun.”

Ayet-i kerime yok ama Türkiye Cumhuriyeti Anayasası var!

Kendisi de bir hukukçu olan Arınç, “kutsal ayet” anlamına gelen Arapça “Ayet-i kerime”, ifadesini kullanarak Kuran’a atıf yapıyor. Türkiye, bir şeriat devleti mi oldu da eski bir başbakan yardımcısı böyle konuşabiliyor? Bir dönem başkanlığını yaptığı Türkiye Büyük Milet Meclisi, anayasasında laik bir hukuk devleti yazan ülkenin Meclisi’dir!

Anayasasının 78. maddesi çok nettir: “Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir” diyor.

Türkiye, savaşta mı ki seçim ertelensin? Seçim, en geç 18 Haziran’da yapılır. O zamana kadar da dört ayda gerekli hazırlıklar tamamlanır.

Anayasayı çiğneyerek seçimleri iptal etme çağrısında bulunmak bir darbe çağrısıdır. Arınç’ın bir hukukçu olarak bunu bilmemesi olanaksız. Öyleyse niyeti nedir? Seçim öncesinde yine R.T. Erdoğan’a yaranmaya çalıştığı anlaşılıyor ve taşıdığı o meslek unvanı kendisine hiç yakışmıyor. (…)"