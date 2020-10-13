Cumhuriyet’in ilahiyatçısı ezandan rahatsız!

Mustafa Durmaz İstanbul

Müslümanlara zinadan uzak durması yönünde uyarılarda bulunan GATA eski Başhekim yardımcısı Doktor Ali Edizer üzerinden tarikat ve cemaatleri hedef alan Cumhuriyet gazetesinin röportaj yaptığı sözde ilahiyatçının rezil sözleri ortaya çıktı. Kendisini ‘ilahiyatçı’ olarak tanıtan Filiz’in başörtüsünden camiye hatta ezana kadar İslam’ın her değerine saygısızlık ettiği ortaya çıktı.

Azılı dindar insan düşmanı

“Tarikatların devlete sızma aşaması çoktan gerçekleşti” başlıklı manşette, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Şahin Filiz’in şu sözlerine yer verilmişti: “Menzil, FETÖ’den sonra sıradadır. GATA vakası denizde kum tanesidir. Kum yığınları devasa dağlara dönüşmek üzere. Tehlikeye göz yuman veya destek veren sorumlular, halktan aldıkları yetkiyi devrederse bu yapılar, önce yetki devrini yapanları alaşağı edecektir...” Şahin Filiz’in şarlatanlıkta çığır açtığı ise yaptığımız araştırma ile gözler önüne serildi. Laikçi kesim tarafından övgüler yağdırılan sözde İlahiyatçı Filiz’in azılı bir dindar insan düşmanı olduğu ortaya çıktı.

Yaşar Nuri’nin izinde

Doçent olduğu dönemde başörtüsünün Kur’an’da yer almadığını savunan Şahin Filiz’in, “Başörtüsü Yahudi geleneğidir. Hz. Muhammed’in de başörtüsü ile ilgili net bir hadisi bulunmamaktadır” şeklinde skandal sözler sarf ettiği belirlendi. Hızını alamayan sözde İlahiyatçı, “Ezan vakit bildirmek içindir bağıra bağıra insanları rahatsız etmek için değildir. Bakın bunu söylediğiniz zaman burada da bir kısmı karşı çıkıyor. Ama çok iyi istismar aracı olarak kullanılıyor. Bu yüzden ibadet dili mutlaka Türkçeleştirilmelidir” diyerek Kemalist dayatmada bulundu.

Camilerde saz da çalınsın!

Camilerde saz çalınmasını öneren şarlatan, manevi değerlerimize de hakaret etmekten imtina etmedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak şubesi tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Filiz, “Vakit namazlarında namaz kılınır, semah yapılacaksa da aynı camilerde semah yapılır. Saz çalmak istiyorsanız saz da çalabilirsiniz. Adam öldürülüyor camide saz niye çalınmasın?” ifadeleriyle provokasyona kapı araladı. “80 bin cami, israf edilen mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve sosyal hiçbir faydası yok bunların” diyen Filiz’in aşağılayıcı sözlerine Akdeniz Üniversitesi’nin ne tepki göstereceği merak konusu...