  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhuriyet'in eli ayağına dolaştı! Bir yandan HDP'ye sahip çıkıp diğer yandan PKK itirafını verdi
Gündem

Cumhuriyet'in eli ayağına dolaştı! Bir yandan HDP'ye sahip çıkıp diğer yandan PKK itirafını verdi

Alttan alta fikir birliği içerisinde oldukları HDP’nin terörle olan bağlantısı alenen ifşa olan Kemalist Cumhuriyet gazetesinin eli ayağına dolaştı. Gazete iki ayrı haberde içerisine düştükleri acınası durumu resmen ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 12:24:00 -
Cumhuriyet'in eli ayağına dolaştı! Bir yandan HDP'ye sahip çıkıp diğer yandan PKK itirafını verdi

 yeniakit.com.tr 

Kemalist Cumhuriyet gazetesi yayınladığı iki haberler içine düştüğü fikir karmaşasını gözler önüne serdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamasının ardından, Taşdemir'in Gara'da görüldüğü 9 Haziran'da Diyarbakır’dan havayolu ile Erbil’e “çıkış” kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Terörle olan bağlantısı alenen ifşa olan HDP’nin kapatılması gündeme gelirken, Kemalist Cumhuriyet gazetesi hemen savunmaya geçti.

Bugünkü baskısını “Temelli kapatma, ömür boyu yasak” başlığıyla veren Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği anayasa değişikliği ile HDP’nin bir daha açılmamasını planladığını iddia etti.

Manşetten terör örgütünü siyasi uzantısı HDP’yi aklamaya çalışan Cumhuriyet, başka bir haberde ise PKK’lı teröristin ağzından Dirayet Dilan Taşdemir’in PKK ile olan bağlantısını ifşa etti.

Teröristin, Dilan Taşdemir’i Gara’da gördüğünü itiraf ettiği haberini yayınlayan Cumhuriyet, aklamaya çalıştığı HDP’nin terör örgütü ile olan bağlantısını da açık etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Japon firmaları Uygurlar için gemileri yakmaya hazırlanıyor
Dünya

Japon firmaları Uygurlar için gemileri yakmaya hazırlanıyor

Japonya merkezli 12 firma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Müslüman Uygur azınlığın zorla çalıştırılmasından faydalanan Çinli firmala..
Dahlan'dan aşı oyunu! Yok böyle bir aymazlık
Gündem

Dahlan'dan aşı oyunu! Yok böyle bir aymazlık

Birleşik Arap Emirlikleri’nin tetikçisi Muhammed Dahlan, Filistin’deki seçimlere, bölgenin ihtiyaç duyduğu Kovid-19 aşısını alet etti. Filis..
Tehlikeli oyun... ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyorlar!
Gündem

Tehlikeli oyun... ABD’nin verdiği silahları Türkiye’ye sokmak istiyorlar!

ABD’nin DEAŞ ile mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG/PKK’ya verdiği silahlar ve kampta eğitim verilen teröristler kanlı eylemler için Türk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay