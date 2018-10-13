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Cumhuriyet’in din eğitimi rahatsızlığı! Çocukların şehadet getirmesini yediremediler

Yönetimi değişen ama dine bakış açısı değişmeyen Cumhuriyet, çocuklara yönelik dini eğitimden rahatsız oldu, “Diyanet, pedagojik gelişimini tamamlamayan çocukların, Kuran öğrenmesini, namaz kılmasını, şehadet getirmesini istedi.” cümlesiyle, diyaneti okurlarına şikayet etti.

13 Ekim 2018 Cumartesi 16:08
Cumhuriyet’in din eğitimi rahatsızlığı! Çocukların şehadet getirmesini yediremediler

 yeniakit.com.tr  Cumhuriyet’in yönetimi değişti, okurları, “Özüne dönüyor” yorumları yaptı, terör seviciler tasfiye edildi, din düşmanlarına dokunulmadı!.. Terör sevicilerin elinde din düşmanlığı yapan Cumhuriyet, Kemalistlerin idareyi devralmasıyla bu ilkesini bozmadı. Her fırsatta, yalan- yanlış bilgilerle İslam’a, İslam’ı savunanlara ve İslami kurumlara kin kusan kurum, bugün Diyanet’in okul öncesi vermek istediği din eğitimini hedef aldı, çocukların şehadet getirmesinden, dini tabirleri, terimleri öğrenmesinden rahatsız oldu.

“Allah razı olsun” sözlerini hazmedemedi

Cumhuriyet, Diyanet’i okurlarına aklınca şöyle şikayet etti:

Müfredata göre; 4-6 yaş arası çocuklar, “Allah razı olsun, elhamdülillah, çok şükür” gibi ifadeleri öğrenecek. Çocuklar, “Camiyi seviyorum şarkısı” söyleyecek, “Müslüman doğru olur” şiiri okuyacak, “Namaza hazırlık” ve “Namaz kılma uygulaması” yapacak. En büyükleri altı yaşında olan çocuklar, “sabır” ünitesi kapsamında “İsteklerini erteleme”, “Gerektiğinde sırasını bekleme”, “Allah’ın sabırlı davranmayı sevdiğini bilme”, “Sabırlı olmanın olumlu sonuçlarını fark etme”, “Sabırlı olmanın Allah’ın sevdiği davranışlardan olduğunun farkına varma”, “Sabırlı olmayı gerektiren durumlara örnekler verme” gibi “kazanımları elde edecek.” “Sabır draması” ve “Sabır mikrofonu” başlıklı performans ödevi yapacak.

“Çocuklar İslam’ın 5 şartını bilecek”

Cumhuriyet, çocukların din eğitimi almasının yanlış olduğunu ima ederek şu ifadeleri kullandı:

Yaşları 4 ile 6 arasında değişen çocuklar, İslam’ın beş şartını bilecek. Namazı öğrenmelerinin yanı sıra “Taha’nın İlk Cuma Namazı Hikâyesi” ve “Merve Oruç Tutmayı Öğreniyor” etkinlikleri yapılacak. Ekim ayından itibaren Kuran’ı tanımaya başlayacak olan çocuklar, “Ayetü’l-Kürsi’yi ezbere okumak kazanımı” gibi başlıkları altında tam 15 adet dua ezberleyecek. 24 Mayıs’ta tamamlanacak olan kursta, okuma-yazma bilmeyen çocuklar, Kuran’dan bölümler okuma seviyesine gelecek.

‘Cami’ hazımsızlığı

Konuyla ilgili  Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım’dan görüş alan Cumhuriyet, şunları paylaştı:

Pedagojik gelişimini tamamlamayan çocuklar için bilim insanlarının yaptığı araştırmalara örnek veren Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, şunları söyledi:

“O yaş grubu çocuklar için kavram karmaşasına yol açacağı açık. Dini değerler adına bir şeyler öğretmede bu kadar geri kalmış olan Diyanet ’in bilimsel eğitim alması gereken çocukları, cami eğitimi çekme girişimidir. Bir alternatif yaratıyorlar. Biz MEB’i bu konuda uyardık. Şu anda Diyanet , MEB’ten rol kapıyor. Ondan önce davranmaya çalışıyor. Okullarda değil  de camilerde eğitim verilmesine dair bir çalışma bu. Biz kesinlikle karşıyız.” ”

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 16:08
  1. Cumhuriyet
  2. İslam karşıtlığı
  3. Diyanet
  4. MEB

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