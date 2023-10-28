“Cumhuriyeti daha ileriye ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz”

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Yüzyıllık Hayaller Sergisi 27 Ekim 2023, Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla başladı. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Valisi Davut Gül ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmalarıyla sergi misafirlere açıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı olmaktan onur duyduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “Bu onuru hakkıyla yaşamak için ben ve ekibim ülke geleceğine imza atacak birçok projeyi hayata geçirdik. AKM, CSO yeni binası, Kız Kulesi’nin restorasyonu, Rami Kütüphanesi, Atlas Sineması, Sümela Manastırı gibi birçok eseri yeniledik. Yurtdışındaki eserlerin bu topraklara getirilmesini sağladık. Kültür sanatı ülkenin dört bir yanına yaydık. Bu yıl Kültür Yol Festivali’ni 11 ilde yaptık gelecek yıl 15 ilde gerçekleştireceğiz. Kültür, sanat ve turizmin birbirini desteklediği bir ekosistemi meydana getirdik.”

‘Durmadan yorulmadan ilerleyeceğiz’

Türkiye’nin küresel turizm markası olmasını sağladıklarını ve deniz kum güneş üçgenine sıkışan turizmi çeşitlendirdiklerini vurgulayan Bakan Ersoy, “Arkeoloji alanında da dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduk. İstanbul’u kurvaziyer turizminde lider haline getirdik ve birçok ili de rotaya ekleyerek büyütmeye devam ettik” dedi. Dünyada turizmde en yaygın ve en iyi standartları belirleyen Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma imzaladıklarını kaydeden Ersoy “Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programını hazırladık. UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki sayımızı katladık. Tarihimize sahip çıkmak için Çanakkale Alan Başkanlığı’nı kurduk. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına armağan olarak gerçekleştirdiğimiz ‘100'üncü yılımıza 100 kütüphane’ projesi ile gençlerimize ve çocuklarımıza okuma sevgisini aşılamak istedik” diye konuştu.

Bakan Ersoy şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutlarken eserlerle anılmanın gururunu yaşıyoruz. Daha yapılacak çok projemiz var. Durmayacağız, yorulmayacağız, bahane bulmayacağız. Ecdadımıza, bu toprakları bize emanet edenlere layık olmaya çalışacağız. Gururla ve coşkuyla ülkemizin 100’üncü yılını kutluyorum. Türkiye’mizi parlak bir geleceğin beklediğine inancım tamdır. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet vatan için şehit olmuş tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle anıyorum... Ruhları şad mekanları cennet olsun... Çok yaşa Türkiye’m diyorum.”

‘Gelecek yüzyılı inşa edeceğiz’

İstanbul Valisi Davut Gül ise açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yüzyıllık geçmişine bakıldığında Anadolu’da kol kola insanlar topluluğu görüldüğünü belirterek, Türkiye Yüzyılı’nda kardeşliğin daha da güçlendirilerek yola devam edileceğini kaydetti.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın başlattığı Beyoğlu’nun başkanı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, milli mücadeleyi başlatmak için 1919’da Atatürk’ün Karaköy Galata Rıhtımı’ndan hareket ettiğini vurguladı. 1927’de tekrar İstanbul’a döndüğünde İstiklal Caddesi’ne de ismini Atatürk’ün verdiğini söyleyen Yıldız, Galata Rıhtımı’nda ilk adım anıtını açtıklarını kaydetti. Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yılı geride bıraktığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefleri doğrultusunda bugünlere gelindiğini söyleyerek, şimdi gelecek yüzyıla girildiğini ifade etti. Yıldız, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiği yeni yüzyıla giriyoruz. Önümüzde Türkiye’nin daha çok sesinin duyulacağı, başarılarının artacağı daha güçlü bir Türkiye var. Bu alanda hepimize sorumluluklar düşüyor, herkesin en iyisini yapması gerekiyor. Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, gerçekleşen ikili sohbetlerde Yavuz Donat ile Süleyman Orakçıoğlu, Levent Tüzemen ile Mustafa Denizli, Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ile Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve Fadik Sevin Atasoy ile Levon Kordonciyan bir araya geldi.

Yurtta sulh cihanda sulh en önemlisi

Levent Tüzemen, 100 yılı geride bırakan Cumhuriyetin 50 yılını gören bir Cumhuriyet çocuğu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, dedesinin de Kurtuluş Savaşı’nda binbaşı olarak şehit düştüğünü söyledi. Mustafa Denizli de 100 yıllık Cumhuriyetin 70 yılına tanıklık ettiğini ve 50 yılını da spor dünyasının içinde yer alarak geçirdiğini hatırlatarak, işi gereği seyahat ederken Türkiye’deki değişiklikleri gözlemleme imkanı bulduğunu kaydetti. Denizli Türkiye’nin sporda çocukken diğer ülkelerde görüp imrendiği güçlü altyapıya kavuşmasından gurur duyduğunu ifade eden Denizli, kendisinin 8 yaşında ilk kez çikolata ile karşılaştığını, artık 8 aylık çocukların bile bu imkana sahip olduğunu ifade etti. Türkiye’nin gelecek yüzyılda gelişmesinin devam edeceğini söyleyen Denizli, uluslararası organizasyonların da Türkiye’ye çok fayda sağlayacağını kaydetti. Denizli, “Tesislerin gelişimi hem takım hem bireysel sporların gelişmesi için yapılanlar, önümüzdeki yüzyılda bu ülkeye büyük başarılar vaat ediyor. Önemli olan Ulu Önderin dediği gibi ‘yurtta sulh cihanda sulh’ sağlanması. Dünyada bunu gerçek manada yaşayamıyoruz, çeşitli bölgelerde bu sözün geçerli olmadığını görüyoruz büyük bir üzüntü duyuyoruz. Tarih kan dökmekle bir yere varılamadığını insanlara defalarca gösterdi. Tarih hep barıştan yana olanları barışı teşvik edenleri öne çıkardı. Biz böyle bir ülkeyiz ve böyle olmaya da devam edeceğiz” dedi.

İkinci yüzyılda Türk markaları konuşulacak

Yavuz Donat ve Süleyman Orakçıoğlu’nun sohbetinde ise Türk giyim sanayinin markalaşması ve küresel çapta tanınması ele alındı. Donat, tekstil ürünlerinde geride kalınan dönemlere ilişkin anılarını paylaşırken, Orakçıoğlu sektörün ve kendi şirketlerinin son 30-35 yılda hiç pes etmediğini çalıştığını, fason üretime zorlansa da markalaşmaya önem verdiklerini dile getirdi. Orakçıoğlu, bunlar hayal sanılırken şu an 400 mağazanın 205 tanesinin yurtdışında olduğuna işaret ederek, ikinci yüzyılda dünyanın Türk markalarını konuşacağına vurgu yaptı. Orakçıoğlu, markalı ihracatın kilogram başına fiyatın artmasını sağladığını, artık Türk markalarına karşı önyargıların kalkması gerektiğini dile getirdi.

Doç Dr. Mehmet Şakiroğlu ve Doç. Dr. Şebnem Özdemir’in sohbetinde ise gelecek döneme damga vuracak teknolojiler ele alındı. Özdemir, ilk 20 yılda teknoloji bağımlılığının konuşulacağını, ancak 20 yıldan sonra artık bunun gündeme gelmeyeceğini söyledi. Özdemir şunları söyledi: “20 yıl sonra artık günlük aksesuarlarımızla iletişim kuracağız. Doktorluk mesleği çok değişecek ve daha spesifik alanlara kayacak. İlk 20 yılda insan seviyesinde yapay zeka üretilecek, ama 50 yılda dünyanın en zeki insanından daha zeki yapay zeka geliştirilecek. Ama bu geliştirme dünyada değil Mars yörüngesinde yapılacak. Yeni yüzyılda teknolojide gelişmek için hayallerin önünü tıkamayalım. Bugün kullandığımız teknolojiler de hayal edildiği dönemde saçma geliyordu” dedi.

Son olarak ise Fadik Sevin Atasoy ve Levon Kordonciyan yüzyılı aşkın marka olmak ve gelişmenin önemini konuştu. Atasoy, usta çırak ilişkisinin önemine dikkat çekerken, en büyük hayalinin içeriğinde, anlatımında, duruşunda Anadolu geleneğinin yaşatıldığı bir Türkiye olduğunu vurguladı. Kordonciyan ise gelecek yüzyılda artık daha fazla tek şubeli markaların olması gerektiğine işaret ederek bu markaların hem tarihi aktardığını hem de büyük bir miras taşıdığına vurgu yaptı.

Açılış konuşmalarını yapan A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Ekonomi Müdürü Özlem Doğaner sergide yüzyıllık arşivleri ve hayalleri olduğunu belirterek şehitlerin kanlarıyla kurtardığı topraklarda 100’üncü yılın kutlandığını, ancak içerde dışarda düşmanlarla mücadeleye devam edildiğini kaydetti. Doğaner, “Cumhuriyet çalışmak, başarmak, vazgeçmemek, hayal etmek ve hayallerine kavuşmaktır” dedi. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı Dilek Güngör 29 Ekim’in sadece ulusal bayram olmadığını, özgürlüğün, bağımsızlığın ve demokrasinin sembolü olduğunu belirtti.

Yüzyıllık Hayaller Sergisi Turkuvaz Medya arşivlerinde bulunan, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin gündeminde önem arz eden olaylara ilişkin görsellerden oluşturuldu. Toplam 155 fotoğraf ve gazete kupüründen oluşan sergi dönemlerinin en önemli olaylarını resmediyor.

Sergi açılışına ayrıca T.C. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Bale Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurul Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu katıldı.

Yüzyıllık Hayaller Sergisi 28-30 Ekim tarihleri arasında Çok Amaçlı Salon’da devam edecek.

Yüzyıllık Hayaller Sergisi’ne güçlü sponsor desteği

Yüzyıllık Hayaller Sergisi’nin sponsorluğunu Halkbank, İGA İstanbul Havalimanı, Kalyon Holding, MNG Şirketler Grubu, Türk Hava Yolları, Vakıf Faktoring, Ziraat Bankası, Cengiz Holding, Denizbank, Damat Tween, İdefix ve Papara üstlendi.