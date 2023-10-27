‘Cumhuriyet Yürüyüşü’nde LGBT rezaleti

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Gazze’de yaşanan insanlık dramı sırasında Cumhuriyet Bayramı’nın şenliklerle kutlanıp kutlanmayacağı tartışmaları sürerken bir rezalet haberi de Mersin’in Tarsus ilçesinden geldi. Zillet paydaşları ve medyasının kalemşorları Siyonist İsrail’in Gazze’de Müslümanlara yönelik uyguladığı soykırım nedeniyle gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamalarının sönük geçtiğini iddia ederek, ‘AK Parti iktidarı Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayacak’ algısını üretip ‘Arap bayrağı dalgalandırmayacağız’ naraları atarken Allah’ın lanetlediği LGBT’li sapkınlar gökkuşağı bayrağıyla sahneye çıktı. 24 Ekim’de Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunan tüm anaokulları öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ sırasında Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınların görselleri kullanıldı. İlçenin protokolünün hazır bulunduğu törende stadın ortasında sapkın homoların renkleriyle boyanmış devasa bir balon uçuruldu. Minik öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte LGBT’li renklerle süslenmiş bir balonun bulunması tepkilere neden olurken vatandaşın hizmetinde olan bürokratların bu tür sapkınlıklara göz yumması ‘bu nasıl aymazlık’ yorumlarını beraberinde getirdi.