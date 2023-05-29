Cumhuriyet yazarından iğrenç çıkış! Karanlık zihniyet, seçim sonrası yine hortladı

Kendilerinden olmayanları demokrat görmeyen karanlık zihniyetliler, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından yine tıynetlerinin gereğini yerine getirdi.

Sandıktan istedikleri sonucu elde edemeyince her zaman olduğu gibi yine milli iradenin tercihine dil uzatan Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, "Adına demokrasi dedikleri, ne propaganda özgürlüğünün ne ifade hürriyetinin olduğu, her yeri kelepçeli sandık düzeninde kazanan coplu adaletsizlik oldu" herzelerini yumurtladı.



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