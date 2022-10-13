Cumhuriyet yazarı: Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyareti sırasında birkaç saat ortadan kaybolduğunu söyledi.

Bursalı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü...

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Salı sabahı Boston’dan ayrılıp havaalanına gittik. Uçağa binince önde sadece CHP milletvekilleri ve yetkilileri Faik Öztrak ve Yunus Emre oturuyordu. Kılıçdaroğlu yoktu. Ona ayrılmış bir koltuk da yoktu!

Aaa dedim kendime, Kılıçdaroğlu başka yerde! Nereye gitti acaba?



Sorduk soruşturduk, sıfır bilgi...

Washington’a indikten sonra arabadayız, gelen mesajda Kılıçdaroğlu’nun bir video mesaj paylaşacağı bilgisi vardı. Hemen baktık, Kemal Bey New York’tan cumhurbaşkanının kızı ve oğlunun yönetimlerinde olduğu Türken Vakfı’nın gökdeleni önünde konuşuyor.. RTE’nin türban konusunda el yükselterek anayasa değişikliği yapılmasını öneren, üstelik LGBT dünyasını hedef alarak aile birliğini de işe katan anayasa değişikliği önerisine yanıt veriyor:

“Aile konuşacaksak önce buradan bu gökdelenden başlayalım” diyor. Dili esprili, “Tanıdık ziyaretine geldim” diyor. Ve anayasa değişikliğine ret yanıtı veriyor.

Türkiye’deki tartışmalara buradan tek siyasi müdahalesi bu oldu diyebiliriz. Sürpriz, akıllı ve yasa değişikliği konusunu bitiren büyük bir atak!

Kılıçdaroğlu Boston’da uçağa binmek yerine arabayla altı saat yolculuğu göze alarak New York’a gidiyor, bu videoyu çekiyor, mesajını veriyor ve aynı arabayla bu kez dört saat yolculukla Washington’a geliyor.

Johns Hopkins’te öğrencilerle buluşmasında söze gecikme özrü ile başladı.

Bakalım bugünkü (dünkü) ziyaretlerinden neler öğrenebileceğiz... Cuma günü ülkedeyiz.