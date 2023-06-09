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Medya Cumhuriyet ve Birgün’den küstahlık! Saadet Partisi ve Milli Gazete haydi göreve
Medya

Cumhuriyet ve Birgün’den küstahlık! Saadet Partisi ve Milli Gazete haydi göreve

Yeniakit Publisher
2023-06-09 14:39:00 - 2023-06-09 14:43:37

Cumhuriyet ve BirGün'ün mütedeyyinlere saldırdığı haberleri, Saadet Partili vekilin Milli Gazete'ye yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Cumhuriyet paçavrası, Cumhur İttifakı'nın başörtüsünü anayasal güvenceye almak istediği düzenleme için, "Gerici teklif raftan iniyor" ifadesini kullandı. BirGün ise, "Gericilik memleketin dört bir yanını sardı" diyerek mütedeyyinleri hedef gösterdi.

Seçim sürecinde CHP mütedeyyin kesime oynarken ağzını açmayan kemalist medya organlarının, seçim bittikten sonra çemkirmeye başlaması dikkatlerden kaçmadı.

Aynı zamanda CHP'nin kuyruğuna takılan Saadet Partisi ve yayın organı Milli Gazete'nin, söz konusu ifadelere tepki gösterip göstermeyeceği merak konusu oldu.
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Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu haberler de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

10 tane milletvekilleri var, Saadet Partili kardeşlerimizi göreve davet ediyorum. Cumhuriyet'in, BirGün'ün desteğiyle Saadet Partisi 10 tane vekilini Meclis'e soktu. Saadet Partili milletvekili Milli Gazete'ye konuşmuş, "Hayra motor, şerre fren olacağız" diye bir ifade kullanmış. Buyursun, şu başlığın hakkını yerine getirsinler.

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