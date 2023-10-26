Cumhuriyet üzerinden ümmet düşmanlığı

Sebahattin Ayan İstanbul

Tüm dünyayı etkileyen Kovid 19 salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının yaşandığı dönemde ‘iktidar Anıtkabir’e ziyaretleri yasakladı’ şeklinde algı çalışmaları yapan hastalıklı kafa şimdi de katil İsrail’in saldırıları sonrası bebeklerin katledildiği ortamda sanki cumhuriyet kutlamaları yapılmıyor şeklinde algı operasyonu yapıyor. İşi daha da öteye götüren zillet medyası ve muhalefet paydaşları her gün binlerce kişinin katledildiği Gazze’ye destek mitinginin 28 Ekim’e denk getirilmesinin cumhuriyet kutlamalarının engellemek için olduğunu söyleyecek kadar hastalıklı bir ruh haline büründü.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan gazeteci yazar Mustafa Albayrak, zillet paydaşlarının yaptığı katil İsrail’in katliamlarını gizlemek olduğunu dile getirdi.

İşte o hastalıklı zihniyetin ortaya koyduğu bazı açıklamalar:

• Zillet medyasının amiral gemisi Sözcü gazetesi, dünkü nüshasında “Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi cumartesi günü Filistin mitingi yapacaklar” üst başlığıyla yayımladığı haberde, “Miting yapacağınıza Ecevit, Erbakan ve Demirel gibi yapın” manşetiyle çıktı.

• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Filistin’de çocuklar katlediliyor evet ama biz 100 yıl sonra mı kutlayacağız? Bunlar kutlamayı ne olarak anlıyor? Kutlama demek bilim insanlarının konuşması demek, çocukların elinde meşale taşıması demek, Anıtkabir’i, şehitlerimizin mezarını ziyaret etmek demek” açıklamalarını yaptı.

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• Fatih Altaylı; “Cumhuriyet’in 100. kuruluş arifesinde, “Büyük Filistin Mitingi” yapıyorsun! Ertesi gün kutlanacak 100. Cumhuriyet Bayramı’nı, bu ülkenin en kutlu milli gününü gölgede bırakmayı amaçladığınız o kadar net ki.!”

• Genel seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için Sözcü gazetesinden kovulan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından milliyetçilik yaptı. Özdil, “Siz Filistin mitingi düzenleyin, biz Cumhuriyetimizi anacağız, siz Arap bayrağı taşıyın, biz Türk Bayrağımızı dalgalandıracağız… Yarın sabah 8’de kanalblabla’da” ifadelerini kullandı.

• Irkçı Zafer Partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ: “29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmamızın 100. yıl dönümü. Muhalefet 100. Yıl kutlamalarına ilgisiz. AK Parti ise düşman. Planlanan cılız kutlamalarda Gazze bahane edilerek iptal ediliyor.”

• CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iptal etmediği ve çok sayıda yandaş sanatçının sahne alacağı konser programları ile hafta boyu 29 Ekim kutlanacak.

• Yerel seçimlerde kirli ittifaklar sonucu başkentin belediye başkanlığına seçilen Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Ankara Valiliği’nin yazısı ile Gazze’deki savaş gerekçe gösterilerek iptal edilen ve ileri bir tarihe ertelenen etkinlikleri üstlenirken sivil toplum kuruluşlarının ise etkinliklerine devam etmesi istendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23-30 Ekim haftası boyunca gün boyu çeşitli etkinlikler organize edecek.

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “As bayrakları as” şeklinde gönderi paylaşarak yapacağı kutlamaları haber verdi.

Siyonist İsrail'in yaptığını gizlemek için uğraşıyorlar

Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Mustafa Albayrak, “Yani amiyane tabirle söyleyeceğim gavurluklarından dolayı yapıyorlar. Yani neden yapıyorlar deyince vereceğim cevap bu olur. Sebebini de söyleyeyim. Bunlar Siyonist İsrail’in yaptığı katliamı gizlemek için cumhuriyet kutlamaları gölgede kalıyor yalanını dillendiriyorlar. Dünyanın gündeminden ve Türkiye’nin gündeminden düşürmek için kendileri bu yayınları yapıyorlar. Cumhuriyet onların bir tek değil. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti inşallah ilelebet payidar olacaktır. Bizim temennimiz bu yöndedir” dedi. 105 yıl önce terk ettiğimiz bütün topraklarla alakalı sorumluluklarımızın olduğuna değinen Albayrak, “bizim 105 yıl önce terk ettiğimiz topraklara karşı sorumluluğumuz var. İnsani, İslami ve milli sorumluluklarımızdır bunlar. Çünkü oralar ecdadımızın kanının dökülerek terk ettiği topraklardır. Birinci Gazze, İkinci Gazze Savaşları’nı kim vermiştir? Nablus Savaşı nerede olmuştur? Filistin cephesinde Atatürk’ün ne işi vardı? Oralar bizim topraklarımız, oraları yok sayan zihniyet geçmişten bağı olmayan atasını inkâr eden zihniyettir. Atasını inkâr eden de it peşinde gezer. O yüzden bu isimlerin bunları söylemesi milletimizin nezdinde değeri sıfırdır. O yüzden hiç boşa Cumhuriyet istismarı yapmasınlar. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Tabii ki kutlanacak. Ama şampanya patlatarak, viski içilerek kutlanmayacak, dansöz kıyafetindeki sanatçı adı altındaki insanları orada çıkartarak kutlanmayacak. Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümüne yakışır biçimde kurtulacak. Müslüman Türk milletine yakışır biçimde kutlanacak. Onların derdi bu. Onların derdi bedava rakı içmek bedava şampanya patlatmak. Ama kusura bakmasınlar. Devletin kesesinden bunlar yararlanamayacaklar” ifadelerini kullandı.