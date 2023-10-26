  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar
Gündem Cumhuriyet üzerinden ümmet düşmanlığı
Gündem

Cumhuriyet üzerinden ümmet düşmanlığı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 12:01:00 -
Cumhuriyet üzerinden ümmet düşmanlığı

Gazze’ye destek mitinginin 28 Ekim’e denk getirilmesini cumhuriyet kutlamalarını engellemek için olduğunu söyleyecek kadar hastalıklı bir ruh haline bürünen zillet medyası kin kustu. Yılmaz Özdil, “Siz Arap bayrağı taşıyın, biz Türk bayrağı taşıyacağız” derken, Fatih Altaylı, “Filistin mitingiyle milli günü gölgede bırakmayı amaçlıyorlar” diyerek tepki çekti.

Sebahattin Ayan  İstanbul

Tüm dünyayı etkileyen Kovid 19 salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının yaşandığı dönemde ‘iktidar Anıtkabir’e ziyaretleri yasakladı’ şeklinde algı çalışmaları yapan hastalıklı kafa şimdi de katil İsrail’in saldırıları sonrası bebeklerin katledildiği ortamda sanki cumhuriyet kutlamaları yapılmıyor şeklinde algı operasyonu yapıyor. İşi daha da öteye götüren zillet medyası ve muhalefet paydaşları her gün binlerce kişinin katledildiği Gazze’ye destek mitinginin 28 Ekim’e denk getirilmesinin cumhuriyet kutlamalarının engellemek için olduğunu söyleyecek kadar hastalıklı bir ruh haline büründü.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan gazeteci yazar Mustafa Albayrak, zillet paydaşlarının yaptığı katil İsrail’in katliamlarını gizlemek olduğunu dile getirdi.
İşte o hastalıklı zihniyetin ortaya koyduğu bazı açıklamalar:

• Zillet medyasının amiral gemisi Sözcü gazetesi, dünkü nüshasında “Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi cumartesi günü Filistin mitingi yapacaklar” üst başlığıyla yayımladığı haberde, “Miting yapacağınıza Ecevit, Erbakan ve Demirel gibi yapın” manşetiyle çıktı.

• CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Filistin’de çocuklar katlediliyor evet ama biz 100 yıl sonra mı kutlayacağız? Bunlar kutlamayı ne olarak anlıyor? Kutlama demek bilim insanlarının konuşması demek, çocukların elinde meşale taşıması demek, Anıtkabir’i, şehitlerimizin mezarını ziyaret etmek demek” açıklamalarını yaptı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

• Fatih Altaylı; “Cumhuriyet’in 100. kuruluş arifesinde, “Büyük Filistin Mitingi” yapıyorsun! Ertesi gün kutlanacak 100. Cumhuriyet Bayramı’nı, bu ülkenin en kutlu milli gününü gölgede bırakmayı amaçladığınız o kadar net ki.!”

• Genel seçimlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdiği için Sözcü gazetesinden kovulan Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından milliyetçilik yaptı. Özdil, “Siz Filistin mitingi düzenleyin, biz Cumhuriyetimizi anacağız, siz Arap bayrağı taşıyın, biz Türk Bayrağımızı dalgalandıracağız… Yarın sabah 8’de kanalblabla’da” ifadelerini kullandı.

• Irkçı Zafer Partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ: “29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırmamızın 100. yıl dönümü. Muhalefet 100. Yıl kutlamalarına ilgisiz. AK Parti ise düşman. Planlanan cılız kutlamalarda Gazze bahane edilerek iptal ediliyor.”

• CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iptal etmediği ve çok sayıda yandaş sanatçının sahne alacağı konser programları ile hafta boyu 29 Ekim kutlanacak.

• Yerel seçimlerde kirli ittifaklar sonucu başkentin belediye başkanlığına seçilen Mansur Yavaş’ın yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Ankara Valiliği’nin yazısı ile Gazze’deki savaş gerekçe gösterilerek iptal edilen ve ileri bir tarihe ertelenen etkinlikleri üstlenirken sivil toplum kuruluşlarının ise etkinliklerine devam etmesi istendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23-30 Ekim haftası boyunca gün boyu çeşitli etkinlikler organize edecek.

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “As bayrakları as” şeklinde gönderi paylaşarak yapacağı kutlamaları haber verdi.

Siyonist İsrail'in yaptığını gizlemek için uğraşıyorlar

Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Mustafa Albayrak, “Yani amiyane tabirle söyleyeceğim gavurluklarından dolayı yapıyorlar. Yani neden yapıyorlar deyince vereceğim cevap bu olur. Sebebini de söyleyeyim. Bunlar Siyonist İsrail’in yaptığı katliamı gizlemek için cumhuriyet kutlamaları gölgede kalıyor yalanını dillendiriyorlar. Dünyanın gündeminden ve Türkiye’nin gündeminden düşürmek için kendileri bu yayınları yapıyorlar. Cumhuriyet onların bir tek değil. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti inşallah ilelebet payidar olacaktır. Bizim temennimiz bu yöndedir” dedi. 105 yıl önce terk ettiğimiz bütün topraklarla alakalı sorumluluklarımızın olduğuna değinen Albayrak, “bizim 105 yıl önce terk ettiğimiz topraklara karşı sorumluluğumuz var. İnsani, İslami ve milli sorumluluklarımızdır bunlar. Çünkü oralar ecdadımızın kanının dökülerek terk ettiği topraklardır. Birinci Gazze, İkinci Gazze Savaşları’nı kim vermiştir? Nablus Savaşı nerede olmuştur? Filistin cephesinde Atatürk’ün ne işi vardı? Oralar bizim topraklarımız, oraları yok sayan zihniyet geçmişten bağı olmayan atasını inkâr eden zihniyettir. Atasını inkâr eden de it peşinde gezer. O yüzden bu isimlerin bunları söylemesi milletimizin nezdinde değeri sıfırdır. O yüzden hiç boşa Cumhuriyet istismarı yapmasınlar. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. Tabii ki kutlanacak. Ama şampanya patlatarak, viski içilerek kutlanmayacak, dansöz kıyafetindeki sanatçı adı altındaki insanları orada çıkartarak kutlanmayacak. Cumhuriyetin yüzüncü yıl dönümüne yakışır biçimde kurtulacak. Müslüman Türk milletine yakışır biçimde kutlanacak. Onların derdi bu. Onların derdi bedava rakı içmek bedava şampanya patlatmak. Ama kusura bakmasınlar. Devletin kesesinden bunlar yararlanamayacaklar” ifadelerini kullandı.

Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!
Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!

Gündem

Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!

Yılmaz Özdil'den bomba çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri!
Yılmaz Özdil'den bomba çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri!

Medya

Yılmaz Özdil'den bomba çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri!

Fatih Altaylı'dan skandal "Filistin" ve "milli yas" çıkışı! O sözleri duyan, "Yuh artık be" dedi
Fatih Altaylı'dan skandal “Filistin” ve “milli yas” çıkışı! O sözleri duyan, “Yuh artık be” dedi

Medya

Fatih Altaylı'dan skandal “Filistin” ve “milli yas” çıkışı! O sözleri duyan, “Yuh artık be” dedi

Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı
Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı

Gündem

Rezil rüsva oldu! Fatih Altaylı’ya 40 yılın kapağı

Yine cibilliyetini gösterdi! Masumlar can derdinde Fatih Altaylı konser peşinde
Yine cibilliyetini gösterdi! Masumlar can derdinde Fatih Altaylı konser peşinde

Gündem

Yine cibilliyetini gösterdi! Masumlar can derdinde Fatih Altaylı konser peşinde

O iddia olay oldu! Fatih Altaylı, "Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler" diyerek duyurdu
O iddia olay oldu! Fatih Altaylı, “Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler” diyerek duyurdu

Siyaset

O iddia olay oldu! Fatih Altaylı, “Bunun için yapmıyorsa yüzüme tükürsünler” diyerek duyurdu

Togg'dan Fatih Altaylı açıklaması: Organizasyondan çekildik
Togg'dan Fatih Altaylı açıklaması: Organizasyondan çekildik

Gündem

Togg'dan Fatih Altaylı açıklaması: Organizasyondan çekildik

Muhafazakâr satışa devam mı? Fatih Altaylı'nın o şapşallığını veya "Araplar bizi arkamızdan vurdu" martavalını boşverin! Asıl skandal bu
Muhafazakâr satışa devam mı? Fatih Altaylı'nın o şapşallığını veya "Araplar bizi arkamızdan vurdu" martavalını boşverin! Asıl skandal bu

Medya

Muhafazakâr satışa devam mı? Fatih Altaylı'nın o şapşallığını veya "Araplar bizi arkamızdan vurdu" martavalını boşverin! Asıl skandal bu

17
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sayın Mustafa Albayrak ' ın

Açıklamalarına yürekten katılıyoruz

şeriat İSLAMDIR

Reis sana helal olsun birilerinin hıçına mıçına neft sürülmüş kediler gibi ciyaklatmayı biliyorsun laik atacılar cumhuriyet deyince ellerine ilk okul çocuklarının verdikleri 15×15 bayrağı sallayıp akşamda ellerinde sopalara gaz döküp yaktıklarını sanıyorlar bilmiyorlar Uzaya kadar çıkmanın islamcı imanlı Müslümanın yapması gerektiği nizamın islam olduğunu
TÜM YORUMLARA GİT ( 17 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23