Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler davet edilmedi

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verilecek resepsiyona, siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, sanatçılar, milli sporcular, akademisyenler ile askeri ve sivil protokolden 2 bin kişi davet edildi. Davetliler arasında yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ikinci kuruluş yıl dönümünde yaptığı açıklamada, resepsiyona katılacaklarını söyledi.

Kimler davet edilmedi?

Halk TV, Fox Haber, Cumhuriyet Gazetesi, Birgün Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Gerçek Gündem, Oda TV, Sol Haber, Tele1 ve Krt TV gibi medya kuruluşları ise resepsiyona davet edilmedi. Davet edilmeyenler arasında HDP’li milletvekilleri de yer aldı.